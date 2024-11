Itaú BBA vê Eztec e Alpargatas fora do Ibovespa em próximo rebalanceamento

SÃO PAULO (Reuters) - Os papéis da construtora Eztec e da empresa de calçados Alpargatas devem sair da carteira do Ibovespa, reavaliado a cada quatro meses, em seu próximo rebalanceamento, em 6 de janeiro, segundo analistas do Itaú BBA.

"Nosso modelo atualmente prevê um rebalanceamento movimentado, com três inclusões e duas exclusões, aumentando o número de membros para 87 (contra atuais 86)", disseram analistas liderados por Daniel Gewehr em relatório datado de 21 de novembro.

As inclusões seriam das ações da fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo, da seguradora Porto Seguro e da rede de academias SmartFit, afirmou a equipe do Itaú BBA, uma vez que esses papéis estão superando o limiar do índice de negociabilidade estabelecido na metodologia do Ibovespa, enquanto os de Eztec e Alpargatas estariam fora dessa margem.

Os analistas também destacaram Copel e Direcional como ações que estão próximas do limite de inclusão, com base no modelo do banco, e que podem potencialmente aparecer nas prévias oficiais da B3, a depender de mudanças em sua negociabilidade no futuro.

"Além das inclusões de POMO4, PSSA3 e SMFT3, nosso modelo também prevê mudanças no peso de duas ações: PETR3 e ITUB4", acrescentaram, referindo-se às ações ordinárias da Petrobras e às preferenciais do Itaú Unibanco.

"No primeiro caso, o peso das ações está em curso de ser limitado pelos seus índices de negociabilidade, enquanto o último tem aumentado seu índice de negociabilidade desde o rebalanceamento passado, permitindo um peso maior neste rebalanceamento."

A primeira prévia do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2025 está prevista para 2 de dezembro, seguida de mais duas prévias em 16 de dezembro e 2 de janeiro.

