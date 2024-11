Cinco médicos são mortos em ataques israelenses no sul do Líbano, diz Ministério da Saúde libanês

BEIRUTE (Reuters) - Cinco médicos foram mortos em ataques israelenses no sul do Líbano nesta sexta-feira, informou o Ministério da Saúde libanês.

O ministério disse que três médicos foram mortos e outros três ficaram feridos quando foram alvo de um ataque israelense na cidade de Qotrani, no sul do Líbano.

Um ataque israelense anterior a um veículo matou dois médicos na cidade de Deir Qanoun Ras Al-Ain, no sul do Líbano, segundo o ministério.

Israel enviou forças terrestres para o sul do Líbano em 1º de outubro como parte de sua ofensiva intensificada contra o Hezbollah.

Israel diz que seu objetivo é garantir o retorno para casa de dezenas de milhares de pessoas retiradas do norte de Israel devido aos ataques com foguetes do grupo militante apoiado pelo Irã, que abriu fogo em apoio ao Hamas no início da guerra de Gaza em outubro de 2023.

(Reportagem de Jana Choukeir e Nayera Abdallah em Dubai e Riham Alkousaa em Beirute)