Black Friday: veja descontos das marcas e quais carros estão mais baratos

A Black Friday, marcada para o final de novembro, é um dos eventos mais esperados do ano para quem deseja aproveitar descontos significativos. No mercado automotivo não é diferente, e sabendo disso as montadoras aproveitam o período para desovar estoques e preparar o terreno para a chegada dos modelos da linha 2025.

"Fim de ano é um período bastante estratégico para as concessionárias de automóveis. É quando muitas pessoas concretizam os planos de trocar de veículo ou adquirir o tão sonhado primeiro automóvel e a Black Friday chega como uma ótima oportunidade para atrair os consumidores para as lojas", afirma Carlos Gurgel, sócio-diretor do Grupo Viamar, que tem atualmente mais de 20 concessionárias em São Paulo, com marcas como Chevrolet, Hyundai, Nissan e BYD.

O UOL Carros listou abaixo algumas montadoras que já anunciaram promoções para a Black Friday. Confira!

Nissan

Imagem: Divulgação

A marca japonesa está oferecendo condições únicas para modelos como Versa, Sentra e Frontier durante a Black Friday. A campanha, que já começou e vai até meados de dezembro, inclui descontos e condições especiais de financiamento.

O Versa Advance está sendo oferecido com taxa de 0% no financiamento até 18 vezes. Se o cliente envolver seu usado na troca, receberá valorização de até R$ 8 mil.

Para o Sentra versão Advance há taxa de 0% no parcelamento em 24 vezes e valorização de até R$ 18 mil para a troca do usado. Já a picape Frontier na versão Attack 2024 está disponível com preço a partir de R$ 219.990.

Fiat

Imagem: Divulgação

Com a chegada de versões híbridas ao mercado, a Fiat aproveitou a Black Friday para desovar o estoque de modelos de Pulse e Fastback a combustão.

A promoção inclui descontos de até R$ 7 mil para o Pulse e até R$ 25 mil para o Fastback, se envolver o zero quilômetro na troca de um usado e condições de pagamento facilitadas, buscando esvaziar os estoques antes da chegada dos novos modelos.

Há ainda oferta de bônus de R$ 10 mil para a compra do Cronos Drive 1.3 e o desconto de R$ 74.990 por R$ 63.990 para o Mobi Like 1.0

Jeep

Imagem: Fotos: Divulgação

A marca lançou a campanha Black November, com descontos em SUVs como o Compass e o Renegade. Para o SUV médio, além da versão Sport por R$ 152.990, na compra das versões Longitude, Série S e Overland, a Jeep oferece taxa zero, com entrada de 60% em saldo em 36 vezes, e preço da Tabela Fipe para veículos de qualquer marca.

Jeep Renegade é oferecido com taxa zero, entrada de 60% e o saldo em 36 vezes em todas as versões, além de supervalorização do modelo usado. A ação se estende por todo o mês de novembro, oferecendo taxas de juros especiais e promessa de condições de financiamento vantajosas.

BYD

Imagem: Julio Cesar

A marca chinesa também entrou na onda da Black Friday com a campanha "Black dos Super Híbridos". O King está sendo vendido por R$ 149.800, enquanto Song Pro saiu por R$ 169.800, ambas na versão GL.

A BYD ainda oferece benefícios adicionais, como revisões grátis e carregadores portáteis.

Chevrolet

Imagem: Divulgação

Todos os modelos da marca estão com descontos, além de parcelamento com taxa zero. Entre os destaques estão a linha Onix, até R$ 11 mil mais barato, o Tracker, com até R$ 22 mil de desconto, e o Equinox, com até R$ 35 mil.

Além dos preços promocionais, todos os modelos podem ser parcelados em até 30 vezes sem juros. Além das lojas e marketplace, o WhatsApp também será utilizado como canal de venda e comunicação para facilitar a negociação diretamente com o vendedor.