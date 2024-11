STOXX 600 recua com queda em ações de tecnologia após balanço da Nvidia

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta quinta-feira, com um sentimento de cautela no mercado, à medida que as tensões geopolíticas impulsionavam ativos seguros, enquanto as ações de chips lideravam as perdas, após a previsão decepcionante de receita da Nvidia.

O índice STOXX 600 caía 0,28%, a 499,07 pontos, a caminho de sua quinta sessão consecutiva com perdas, em meio às incertezas sobre a escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e os prováveis impactos da vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.

"Não parece que a história (Ucrânia-Rússia) tenha se desenvolvido o suficiente para que haja uma redução acentuada no risco... Mas isso só manterá os investidores cautelosos enquanto esperamos por novos acontecimentos", disse Fiona Cincotta, do Citi Index.

As ações das fabricantes de chips ASML, Infineon e ASM International caíam, depois que a Nvidia previu um crescimento de receita mais lento em sete trimestres.

Entretanto, a Soitec subia 19%, após seus resultados semestrais, limitando as perdas do setor de tecnologia para uma baixa de 0,4%.

Os setores de bens pessoais e domésticos, varejo e automóveis eram os setores mais afetados, com quedas entre 0,6% e 1,1%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,11%, a 8.076 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,21%, a 18.964 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,51%, a 7.161 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,71%, a 32.990 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,36%, a 1.547 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,47%, a 6.323 pontos.