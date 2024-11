Josias: PGR cogita fundir inquéritos em 'denúncia única' contra Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, estuda reunir todas as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e apresentá-las em uma peça única, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (21).

Segundo Josias, a PGR avalia que casos como a tentativa de golpe de Estado, a falsificação de cartões de vacina contra covid-19 e a venda de joias pertencentes à União no exterior estão interligados, o que justificaria a apresentação de uma denúncia única contra o ex-presidente.

O trabalho da polícia é facilitado pelo fato de que todas essas investigações estão sob a relatoria de um único ministro, o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele cuidou de estabelecer liames entre as investigações e inclusive, segundo soube, autorizou meses atrás o compartilhamento de dados. Informações úteis para diferentes inquéritos foram compartilhadas, e eles passaram a se comunicar.

[O jornal] O Globo noticiou hoje, e eu falei na procuradoria e soube que é fato, que o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, cogita unificar todas as investigações contra o Bolsonaro. Em vez de apresentar diferentes denúncias, ele unificaria em uma única.

No entendimento dos procuradores que estão assessorando Paulo Gonet na análise desses inquéritos da Polícia Federal, isso facilitaria a compreensão de toda a delinquência que envolve Bolsonaro e seus cúmplices. De fato, elas têm uma vinculação. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a unificação de todas as denúncias relativas a Bolsonaro favoreceria a compreensão de todo o quadro crimina em torno do ex-presidente e aceleraria a definição das punições de todos envolvidos.

Os fatos todos têm uma vinculação, como o escândalo da Abin [Agência Brasileira de Inteligência] e a espionagem dos inimigos do governo. Todos esses escândalos têm interligações entre si. Há essa análise na Procuradoria, na hipótese de fundir todos os inquéritos em uma única denúncia.

Cabe à PGR formular essa denúncia, que irá ao Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente o STF transformará o trabalho da Polícia Federal e a análise da Procuradoria em uma ação penal. Vai se estabelecer o contraditório de uma forma muito profunda, para que os acusados tenham o amplo e ilimitado direito de defesa. Até aqui, muitos não têm se defendido muito porque se tornaram investigados indefensáveis.

A unificação das investigações pode facilitar a compreensão do escândalo e da criminalidade em que se converteu a presidência do Bolsonaro. Pode facilitar também o julgamento desse processo todo; é muito melhor julgar um caso só do que vários diferentes. Isso atomizará o processo e prolongará o drama. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h. Aos sábados às 11h e 17h, e aos domingos às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: