Tempestade de neve antes do inverno cobre Paris e outras cidades da França; veja fotos

A tempestade de neve Caetano atinge a França na manhã desta quinta-feira (21), cobrindo várias regiões do país de branco. Mais de 50 localidades estão em alerta laranja para a ocorrência de neve, gelo e ventos, uma condição climática que começa antes da hora, em pleno outono no país.

A neve chegou pelo norte e noroeste do país. A tempestade "atravessará a França de oeste para leste e provocará um tempo de inverno precoce e suficientemente forte para dificultar as condições de tráfego nas regiões envolvidas", indica o instituto nacional de meteorologia (Météo France), em seu site.

Neve cobriu telhados da Prefeitura de Caen, no Nordeste da França Imagem: LOU BENOIST / 21.nov.2024-AFP

Em Orne, apesar de medidas de precaução como a salinização das rodovias, dez acidentes de trânsito já haviam ocorrido até às 10h (6h em Brasília), logo no começo da queda dos primeiros flocos. O trânsito estava "muito delicado" em estradas como A84, N12, N176 e A28. O transporte escolar foi suspenso nesta região e na Mancha, Calvados, Eure e Eure-et-Loir.

Carteira anda em meio à neve em Paris Imagem: JOEL SAGET /21.nov.2024-AFP

Em alguns locais, as temperaturas devem ficar próximas das registradas em janeiro, no auge do inverno, que se inicia no fim de dezembro na Europa. Em Ile-de-France, região de Paris, a expectativa é que caia de 1 a 5 centímetros de neve em média, chegando a 10 centímetros nas cidades mais ao sul.