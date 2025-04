Ex-prefeito de Nova Friburgo é condenado por desvio de verbas após enchente

Do UOL, em São Paulo

Dermeval Barboza, ex-prefeito de Nova Friburgo (RJ), foi condenado hoje por desvio de verbas públicas destinadas ao socorro de vítimas após as chuvas que assolaram a região Serrana do Rio em 2011. A decisão é passível de recurso e os réus poderão recorrer em liberdade.

O que aconteceu

Justiça Federal decidiu pela condenação. Barboza e o ex-secretário municipal José Ricardo Carvalho de Lima foram condenados a 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, terão de ressarcir os cofres públicos em R$ 171 mil cada um.

Esquema envolvia contratações irregulares. Além do ex-prefeito e de Lima, um empresário também foi condenado. De acordo com a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), os réus aproveitaram o estado de calamidade pública por conta das chuvas para fazerem contratações sem licitação.

Contratações foram direcionadas para empresas específicas, diz MPF. Para isso, os envolvidos no esquema se valeram da apresentação de orçamentos falsos e outros expedientes irregulares.

Em 2011, as chuvas na Região Serrana do Rio deixaram 900 mortos e milhares de desabrigados. O desastre natural é considerado uma das maiores tragédias ambientais já registradas na história do Brasil.