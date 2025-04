Japão pede 'com firmeza' a Trump que reconsidere o restante das tarifas

O governo do Japão recebeu nesta quinta-feira (10, data local) "positivamente" a pausa em algumas tarifas decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas lhe pediu, "com firmeza", que reconsidere o restante das taxas impostas.

Mergulhado em uma guerra tarifária contra o mundo, Trump anunciou na noite de quarta-feira uma pausa por 90 dias das sobretaxas alfandegárias aplicadas esta semana a dezenas de países, entre eles o Japão.

"Recebemos positivamente o último anúncio dos Estados Unidos", afirmou o porta-voz governamental japonês, Yoshimasa Hayashi.

Mas "continuamos pedindo com firmeza que os Estados Unidos revisem as medidas em suas tarifas recíprocas, as tarifas ao aço e ao alumínio, e as tarifas aos veículos e peças automotivas".

O Japão, a quarta maior economia do mundo, recebeu na semana passada tarifas de 24% aos produtos japoneses importados pelos Estados Unidos que, após a pausa anunciada por Trump, ficaram nos 10% universais decretados pela Casa Branca.

No entanto, o presidente americano mantém por ora a sobretaxa de 25% para os automóveis, um setor-chave na economia japonesa.

