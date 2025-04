Flamengo perde para Central Córdoba (2-1) no Maracanã pela 2ª rodada da Libertadores

O Flamengo foi surpreendido ao perder para o argentino Central Córdoba por 2 a 1 nesta quarta-feira (9) pela segunda rodada da Copa Libertadores-2025, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os visitantes abriram o placar aos 24 minutos por meio de um pênalti após um toque de mão de Léo Pereira, o que gerou protestos. A penalidade foi confirmada pelo VAR e Leonardo Heredia converteu.

Pouco antes do intervalo Cufré cobrou uma falta perto da marca de escanteio e o paraguaio José Florentin desviou de cabeça para o fundo da rede, fazendo 2 a 0.

Esses foram os dois primeiros gols da história do time de Santiago del Estéreo na Copa Libertadores, depois de ter empatado em 0 a 0 em casa com a LDU na semana passada, na estreia na principal competição continental de clubes.

Obrigado a reagir, o Flamengo do técnico Filipe Luís partiu para o ataque no segundo tempo e conseguiu diminuir em uma linda cobrança de falta do uruguaio Nico de la Cruz (61').

No entanto, o Central Córdoba conseguiu resistir bem aos ataques locais e, com rápidos contra-ataques, chegou perto de marcar o terceiro gol.

O Flamengo insistiu e quase empatou nos acréscimos num lance em que o atacante Bruno Henrique acertou a trave (90'+7).

O time carioca contou com a volta do atacante Pedro, que entrou no segundo tempo. Ele havia ficado afastado dos gramados durante seis meses devido a uma lesão no joelho.

A vitória coloca o time argentino provisoriamente na liderança do Grupo C, com quatro pontos, seguido pelo Flamengo, com três, enquanto se aguarda o outro jogo da fase de grupos, entre LDU e Deportivo Táchira, também nesta quarta-feira. O time equatoriano tem um ponto e a equipe venezuelana não tem nenhum.

prb/cl/aam

© Agence France-Presse