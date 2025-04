Inteligência dos EUA investiga se FBI esteve envolvido no ataque ao Capitólio em 2021

Por Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - O chefe de gabinete da diretora de Inteligência Nacional dos EUA disse nesta quarta-feira que a comunidade de inteligência norte-americana está investigando se o FBI esteve envolvido no planejamento do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por partidários do presidente Donald Trump.

"Estamos investigando isso agora", disse Joseph Kent, chefe de gabinete da diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, durante uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado sobre sua indicação para chefiar o Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA.

Ele não entrou em detalhes sobre qual das 18 agências de inteligência dos EUA está conduzindo a investigação. Gabbard supervisiona as funções de inteligência do FBI.

Um relatório de supervisão do Departamento de Justiça dos EUA divulgado em dezembro desmascarou alegações de adeptos da teoria da conspiração de extrema-direita que falsamente alegavam que agentes do FBI estavam secretamente envolvidos no ataque ao Capitólio.

O relatório constatou que havia 26 informantes do FBI em Washington no dia do ataque. Mas, segundo o relatório, o FBI não autorizou nenhum deles a entrar no Capitólio ou a se envolver em violência.

Os comentários de Kent foram feitos em resposta a perguntas do senador democrata Mark Kelly sobre o ataque de partidários de Trump que tentavam impedir que o Congresso certificasse a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.

Trump alegou falsamente que perdeu a disputa devido a uma fraude eleitoral generalizada. Em janeiro deste ano, ele perdoou mais de 1.500 pessoas acusadas pelo ataque de uma multidão de seus partidários que invadiram o Capitólio em um esforço malsucedido para reverter sua derrota eleitoral.

Kelly perguntou a Kent, ex-oficial Boina Verde e da CIA e fiel a Trump, que provas ele tinha para apoiar uma publicação no que agora é a plataforma de mídia social X de que o FBI e as agências de espionagem dos EUA estavam envolvidos no planejamento do ataque ao Congresso.

"Já identificamos que havia vários informantes humanos confidenciais gerenciados pelo FBI e outras agências de aplicação da lei estavam presentes na multidão naquele dia, direcionando, removendo barreiras, esses tipos de coisas", disse Kelly. "Isso foi amplamente investigado. Continuamos a investigar essa inteligência."

Ele alegou que o FBI e agentes de segurança que ele não identificou "tentaram suprimir o fato" de que havia informantes entre os milhares de manifestantes.

As informações que avisavam sobre a violência indicavam que havia "algum grau de infiltração de inteligência" nos grupos que invadiram o Capitólio, disse ele.

Kent disse que "provavelmente" foi o escritório de campo de Washington do FBI que esteve envolvido e que isso estava "sendo analisado" pela comunidade de inteligência.

Solicitado a comentar, um porta-voz do gabinete de Gabbard se referiu ao anúncio feito por ela na terça-feira de que uma nova força-tarefa que ela formou está "executando" os decretos de Trump para reconstruir a confiança na comunidade de inteligência.