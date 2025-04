Tráfego em rodovias da CCR sobe 2,1% em março sobre um ano antes

(Reuters) - A CCR apresentou alta de 2,1% no tráfego de veículos nas rodovias que administra no país em março em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informado pela empresa de concessões de infraestrutura de transporte nesta quarta-feira.

A companhia informou ainda que o volume de passageiros transportados em suas concessões de trem e metrô subiu 0,9% em março na mesma comparação. O dado não considera transporte com barcas, que teve operação encerrada em 11 de fevereiro. Já nos aeroportos, os passageiros embarcados aumentaram 4,9% no período.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)