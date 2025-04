Trump diz não querer que U.S. Steel vá para o Japão

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que não quer que a U.S. Steel Corp vá para o Japão, sugerindo que ele não apoia a oferta da Nippon Steel pela produtora de aço norte-americana.

A fala pareceu contradizer as ações recentes do governo Trump. Na segunda-feira, Trump instruiu um painel de segurança nacional a dar uma nova olhada na oferta de US$14 bilhões da Nippon Steel pela U.S. Steel para ajudar a determinar se "mais ações" são apropriadas, aumentando as esperanças de que o negócio poderia receber um sinal verde.

Após o comentário mais recente de Trump, as ações da U.S. Steel caíam 13% nas negociações pós-mercado desta quarta-feira.

"Não queremos vê-la indo para o Japão", disse Trump, acrescentando: "Amamos o Japão".

"Não queremos que vá para o Japão ou qualquer outro lugar, e estamos trabalhando com eles", disse Trump.

A U.S. Steel e a Nippon Steel não responderam de imediato aos pedidos da Reuters por comentários.

A fusão entre as empresas havia sido bloqueada em janeiro por Joe Biden, que estava no fim do seu mandato na Presidência dos EUA, por motivos de segurança nacional.

Após a decisão de Biden, as duas empresas processaram o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA, que examina riscos de segurança nacional relacionados a investimentos estrangeiros, alegando que Biden havia prejudicado a decisão do comitê e violado o direito das empresas a uma análise justa.

No mês passado, o governo Trump apresentou uma moção para estender dois prazos no processo, a fim de dar ao governo mais tempo para concluir as negociações sobre fusão com as empresas.

(Reportagem de Andrea Shalal em Washington)