Machiaveli: Não há perspectiva de redução de recursos do Pronaf no Plano Safra

Brasília, 09/04 - A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, garantiu não haver perspectiva de redução dos recursos ou do número de contratações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no próximo Plano Safra, que começa a valer em 1º de julho. "O Pronaf vai continuar financiando. Faremos um direcionamento específico para garantir a manutenção da taxa de juros para quem quer produzir alimentos para alimentar as famílias brasileiras", disse Machiaveli ao deixar o Ministério da Fazenda, após uma reunião com o secretário executivo da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan.A manifestação da secretária ocorre em meio ao aperto orçamentário do Executivo e da escalada das taxas de juros, o que eleva o custo da equalização do crédito rural para o Tesouro Nacional. No Plano Safra atual, o governo ofereceu R$ 76 bilhões para agricultura familiar.Segundo Machiaveli, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que não faltem recursos no Plano Safra para produtores direcionados à produção de alimentos. "Existe uma determinação do presidente Lula que não vai faltar recursos para quem quer produzir alimentos no nosso País. Conseguimos a reversão desse processo de redução das áreas destinadas para alimentos básicos, de forma bastante integrada com um conjunto de políticas públicas", afirmou a secretária.