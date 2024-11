Desembaraça sem quebrar? O que diz quem usou essa escova de R$ 18

Já sentiu a frustração de usar escovas que, em vez de pentear, acabam machucando o couro cabeludo, puxando ou até quebrando os fios? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ser uma solução: a escova Flex Hair, da Ricca, que promete desembaraçar os fios sem repuxar ou nem mesmo quebrá-los.

De acordo com a fabricante, a escova possui um design anatômico, que facilita na hora da escovação, e é indicada para todos os tipos de cabelo. Confira mais informações sobre a escova da Ricca e o que diz quem a comprou.

O que diz a Ricca sobre a escova?

Possui design anatômico, para encaixe mais confortável nas mãos;

Promete desembaraçar os fios sem repuxar ou quebrá-los;

Compacta, leve e também ideal para levar na bolsa;

Sistema de cerdas em duas alturas, que facilitam o desembaraço dos cabelos;

Indicada para todos os tipos de cabelo.

O que diz quem comprou?

A escova da Ricca tem mais de 2 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, as vantagens são a qualidade do material, como as cerdas maleáveis, e fácil manuseio da escova.

A escova é top! Ela realmente desembaraça os cabelos sem quebrá-los. As cerdas são maleáveis e ainda define os cabelos. Ah, a escova é pequena, cabe em qualquer bolsa! Gabi

Eu amei essa escova, ela é completamente fechada, então, pode molhar com vontade que não entra água dentro da escova (eu costumo desembaraçar o cabelo durante o banho). Ela desembaraça muito bem o cabelo, tem muitas cerdas e cada cerda é de um tamanho diferente, o que facilita muito também na hora de limpar e tirar os fios que ficam na escova (é muito fácil).

Ela tem um tamanho que cabe perfeitamente na mão, é linda e prática, já estou usando há quase 2 meses e fez muita diferença no meu cabelo, não sei explicar onde ela ajudou mas ele está bem mais bonito, com movimento e com umas ondulações que eu não via há muito tempo, de alguma forma a escova fez bem ao meu cabelo, eu tenho certeza que compraria novamente . Assis

A escova é ótima, tenho problema com cabelo fino e todas as vezes que vou pentear sempre acabo perdendo muito cabelo, essa escova ajudou bastante nesta questão. Isabela

Minha mãe tem o couro cabeludo sensível e sente dificuldades em ficar penteando o cabelo, com essa escova ela conseguiu desembaraçar o cabelo sem sofrimento. Taisse A.

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticaram o cabo escorregadio da escova, além de não ser eficiente ao desembaraçar cabelos grandes e cheios. Confira os comentários avaliativos:

Uma boa escova, mas um pouco mole demais, além disso a pegada dela é um pouco chata, fica escorregando. Não voltaria a comprar esse modelo. Itala Fernanda

Não gostei, pois achei as cerdas muito finas e moles. Em cabelos grandes e cheios, ela não desembaraça. Priscilla

Boa por não quebrar os cabelos. A pegada da escova sem cabo não é muito boa, escorrega da mão. Simone

