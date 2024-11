Aniversário de poste reúne 4.000 pessoas na 8ª maior favela do Brasil

A festa de "aniversário" de um poste de luz em Coroadinho, São Luís do Maranhão, bateu recorde de público no domingo (17). O sucesso foi tão grande que teve ambulante indo às redes sociais para agradecer o faturamento à pilastra.

O que é a festa do poste?

Com cerca de quatro mil pessoas, mais uma vez a avenida Amália Saldanha foi palco do que os organizadores do evento chamam de a resenha mais aleatória do Brasil. A festa inusitada acontece na 8ª maior favela do país, que segundo dados do IBGE, tem 51.050 moradores.

Zecka Araújo, morador da região e um dos organizadores do evento, conta que a festa surgiu de modo espontâneo em 2016, quando ele e os vizinhos estavam assando uma carne e bebendo na calçada.

A gente sempre gostou de uma resenha, nesse dia perguntaram de quem era o aniversário, não tinha aniversariante então dissemos que era do poste.

Grupo Diretoria, responsável pela organização da festa do poste. Na foto, da esquerda para a direita: Charles Miller, Welton Macedo, Evandro Santos, Eduardo Costa, Francinaldo Madeira (Naldinho) e Zecka Araújo Imagem: Arquivo Pessoal

De lá pra cá muita coisa aconteceu, a festa cresceu, virou meme, passou em TVs locais, conquistou moradores e comerciantes e a cada edição ganha mais estrutura. "Quando percebemos que a festa tinha ultrapassado o nosso círculo de amigos, fizemos alguns combinados: não cobraríamos entrada nem nada do tipo e impactaríamos minimamente a rotina dos moradores", destaca Zecka.

O evento acontece sempre em novembro e aos domingos à tarde para não atrapalhar o comércio da região. Além disso, a organização tem o cuidado de não escolher os domingos em que acontecem as provas do Enem.

O que a gente quer é movimentar o bairro e mostrar que dá sim para se divertir em paz dentro de um dos bairros mais marginalizados de São Luís, conta Zecka, orgulhoso de ter feito mais uma edição sem registro de qualquer ocorrência.

E como funciona a resenha mais aleatória do Brasil?

"Traga sua bebida e sua galera", diz o convite do evento anunciado na página Aniversario do Poste, que conta com mais de quatro mil seguidores no Instagram. A festa acontece no melhor estilo brasileiro do "chega junto" e vai na contramão das tendências de lazer da era pós pandêmica em que o rolê está cada vez mais caro, cheio de espaços VIPs e reservado a espaços privados.

Para fortalecer a economia local e ajudar na limpeza, a festa fez uma parceria com uma cooperativa de reciclagem de Coroadinho. Além disso, o dinheiro que alguns comerciantes investem para serem divulgados pela página de Instagram do poste é revertido na estrutura da resenha, que conta com banheiros químicos gratuitos para o público.

Ambulantes comemoraram o sucesso da festa Imagem: Reprodução/Redes Sociais

E não é só o poste que tem holofotes nessa festa, o espaço também garante visibilidade aos artistas locais. Esse ano a música ao vivo ficou por conta do Naldinho, da cantora Jana Tna e do grupo de samba Tom Maior. E nos intervalos, os DJs Igor Marley e Matheus Detona fizeram a boa com reggae, brega funk, arrocha e os hits de carnaval das bandas Bicho Terra e Jegue Folia, que segundo Zecka, não podem faltar nas festas dos ludovicenses - quem nasce em São Luís do Maranhão.

Veja fotos das edições da festa do poste "mais famoso do Brasil":

Primeiro aniversário do poste, em 2016, na região de Coroadinho, São Luís (MA) Imagem: Arquivo pessoal

Edição de 2019 da festa do poste, na região de Coroadinho, São Luís (MA) Imagem: Arquivo pessoal

Edição de 2021 da festa do poste, em Coroadinho, São Luís (MA) Imagem: Arquivo pessoal

Edição de 2022 da festa do poste com tema Copa do Qatar, em Coroadinho, São Luís (MA) Imagem: Arquivo pessoal