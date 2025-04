Bolsonaristas vendem 'Bíblia do Patriota' por R$ 100 em ato pró-anistia

No último dia 6 de março, durante o ato pró-anistia organizado por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, um símbolo inusitado começou a chamar atenção entre bandeiras do Brasil, Israel e camisetas verde e amarela: uma banca vendendo a chamada "Bíblia do Patriota". Apresentada como um símbolo da aliança entre fé cristã e ideologia bolsonarista, a publicação circulou entre as redes sociais gerando polêmica.

O que aconteceu:

Cada exemplar custava R$ 100. Com capa verde e amarela, adornada com brasões e referências patrióticas, a "Bíblia do Patriota" foi vendida ali mesmo, no calor da manifestação, como uma edição "especial" da escritura sagrada. Ao ser aberta, no entanto, o conteúdo revela algo já conhecido: trata-se da tradicional tradução Almeida Revista e Corrigida (ARC), com a única diferença de que as palavras de Jesus aparecem em vermelho e as de Deus, em azul. Nada, a princípio, muda no conteúdo.

Na capa, além da bandeira do Brasil também há o slogan usado por Bolsonaro durante suas campanhas presidenciais: "Deus, Pátria, Família e Liberdade". Internamente, além do texto bíblico, a edição inclui a tradicional harpa cristã, amplamente usada por igrejas evangélicas. Na folha de rosto, há uma mensagem patriótica que mistura fé e nacionalismo: "Compromisso com a pátria e os valores de Deus".

Edições sem a capa "patriótica" são facilmente encontradas por menos de R$ 20 em sites de livrarias evangélicas. A justificativa dos organizadores é o "valor simbólico" do projeto.

Na internet, a Bíblia é vendida por R$ 120. "A Bíblia do Patriota é mais do que uma edição sagrada — é um símbolo de fé e valores inabaláveis. Com a tradução consagrada de João Ferreira de Almeida (Revista e Atualizada), esta edição foi cuidadosamente produzida para quem carrega no coração o amor por Deus, Pátria, Família e Liberdade", diz o anúncio.

Pela internet, livro custa mais caro Imagem: Reprodução

Nas redes sociais houve uma enxurrada de críticas. No X, uma mulher comentou: "Se tinha alguma dúvida que isso virou uma seita, tá aí a prova". Outro escreveu: "Curioso que o nazismo também fez uma bíblia hitlerista, é uma semelhança que precisa ficar sempre muito vigiada." No TikTok, até mesmo os apoiadores do Bolsonaro discordaram: "Desculpa, Bolsonaro, gosto de você, mas não concordo com isso."

Foram muitos os comentários de pessoas que se mostraram incrédulas diante da novidade. No Instagram, uma mulher disse "Nunca imaginava que chegaríamos numa situação dessas. Misericórdia". Em um dos vídeos, a pessoa que gravou a explicação da vendedora exclamou: "Olha, gente, o que fizeram com a igreja de Deus." Também houve quem classificou a situação como idolatria "Tudo que mais criticavam que era a idolatria hoje adotaram através de um político. Deixam até de estar nos templos para irem às ruas cultuá-lo."

Quem está por trás da "Bíblia do Patriota"?

A publicação foi lançada pela recém-criada editora Virtude Cristã, formalizada em fevereiro de 2024, pouco antes do ato político. Procurada, a Casa Publicadora Paulista (CPP), que é detentora da Virtude Cristã, enviou uma nota à reportagem.

"A Bíblia do Patriota é um projeto experimental, com produção de 300 unidades, direcionadas a um público específico, com o objetivo de pesquisa de mercado. O miolo segue o padrão de todas as Bíblias publicadas pela Casa Publicadora Paulista, que utilizam a versão João Ferreira de Almeida, cujos direitos autorais são de nossa propriedade. Este modelo de negócio é adotado pela empresa para atender à demanda de clientes que desejam personalizar edições de acordo com sua identidade e objetivos específicos, permitindo uma maior flexibilidade na comercialização e adaptação do produto", diz a nota.

Sobre a repercussão, a empresa informou que "críticas são naturais e, em muitos casos, construtivas, especialmente para empresas de porte como a nossa". "A CPP, com sua trajetória de mais de 23 anos, sempre se comprometeu a oferecer produtos de alta qualidade e a atender às necessidades de um público diversificado. Sabemos que, em algumas situações, a interpretação de certos projetos pode gerar questionamentos. No entanto, estamos sempre abertos ao diálogo e à transparência, buscando esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Nosso objetivo é garantir que nossa reputação, construída com seriedade e respeito ao longo dos anos, continue sólida e confiável."

Trump foi inspiração?

A criação de uma Bíblia do Patriota não é novidade. Uma versão americana é vendida nos EUA. A "Bíblia do Patriota Americano: A Palavra de Deus e a Forma da América" pode ser encontrada no site da Amazon por R$ 891.

Durante a campanha de Donald Trump, em 2024, também foi lançada uma Bíblia chamada "Deus Abençoe os EUA". O livro custava US$ 60 (R$ 300, à época). O objetivo da venda era ajudar no financiamento da campanha do então candidato a presidência dos EUA.