Facilita digestão e tem efeito diurético: os benefícios do chá de aroeira

O chá de aroeira é conhecido por suas propriedades medicinais e sabor característico, levemente picante. Entre seus principais compostos estão antioxidantes, óleos essenciais como alfa-pineno e beta-mirceno, e saponinas.

A seguir, veja os principais benefícios do chá de aroeira para a saúde e como consumi-lo.

Alivia problemas digestivos

O chá de aroeira é tradicionalmente usado para tratar problemas digestivos, como diarreia e cólicas. Esse benefício se deve à presença de taninos e flavonoides, compostos com propriedades adstringentes e calmantes. Eles ajudam a reduzir a inflamação da mucosa intestinal e a controlar o excesso de movimento intestinal, aliviando a diarreia e as dores abdominais.

Tem ação anti-inflamatória

Por conter flavonoides, taninos e óleos essenciais, o chá de aroeira ajuda a reduzir processos inflamatórios no corpo. Os flavonoides neutralizam radicais livres que podem causar danos celulares e inflamações, além de inibir enzimas responsáveis pela produção de substâncias pró-inflamatórias, como prostaglandinas e citocinas.

Os taninos, por sua vez, têm efeito adstringente e contribuem para diminuir a inflamação ao contrair os tecidos e modular a resposta inflamatória. Já os óleos essenciais inibem mediadores inflamatórios associados a infecções.

Tem propriedades antimicrobianas

A bebida pode ser eficaz contra algumas bactérias e fungos, devido aos óleos essenciais (principalmente o alfa-pineno e o beta-mirceno) presentes na planta.

Contribui com a saúde respiratória

Por ter propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, contribui com a saúde respiratória, ajudando a aliviar sintomas de infecções respiratórias leves como bronquite e resfriados, ao "limpar" as vias respiratórias.

É benéfico para a saúde cardiovascular

O consumo de chá de aroeira, rico em antioxidantes como os flavonoides, protege o sistema cardiovascular ao reduzir o estresse oxidativo e melhorar a circulação sanguínea. Além disso, pode contribuir para a redução dos níveis de colesterol LDL (considerado "ruim"), ajudando a prevenir a aterosclerose (acúmulo de placas de gordura).

Apoio ao sistema imunológico

Os antioxidantes presentes no chá de aroeira desempenham um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Eles combatem os radicais livres no organismo, reduzindo o estresse oxidativo e protegendo as células do sistema imunológico.

Tem efeito diurético

A bebida pode aumentar a produção de urina, o que é benéfico para a saúde do trato urinário. Isso porque elimina toxinas e bactérias, promovendo a saúde renal e urinária.

Contraindicações

O consumo do chá de aroeira deve ser moderado. Geralmente, recomenda-se ingerir de uma a duas xícaras por dia, durante um período curto (cerca de uma semana).

A bebida deve ainda ser evitada por algumas pessoas:

Grávidas e lactantes não devem consumir, pois pode estimular contrações uterinas.

Pode causar reações alérgicas em algumas pessoas, principalmente quem tem histórico de alergia a resinas ou látex.

O uso prolongado ou em grandes quantidades pode causar irritação gástrica.

Como preparar?

Para preparar o chá de aroeira, é necessário ferver 1 litro de água e adicionar 1 colher (sopa) de folhas secas de aroeira. Após desligar o fogo, a panela deve ser coberta, deixando as folhas em infusão por cerca de 10 a 15 minutos. É importante coar o chá para remover as folhas e, em seguida, servir quente.

Para potencializar os efeitos, é recomendado ingeri-lo após as refeições, principalmente se a pessoa deseja alívio dos desconfortos digestivos.

Fonte: Débora Palos, nutricionista do Hospital Nove de Julho.