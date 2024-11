Panela de pressão elétrica WAP faz arroz, feijão e até pudim; veja o teste

Feijão em 20 minutos, arroz em 12 e até pudim de leite em 10. Testei essas receitas na panela de pressão elétrica da WAP e me surpreendi com a praticidade e segurança.

O modelo analisado é o WPPE1 de 6 litros, que oferece oito receitas pré-programadas (vegetais, mandioca, sopa, peixe, entre outros) e três níveis de cozimento.

O que mais gostei

Tem modo de preparo para cada alimento. Bem fácil de usar, você só precisa ligar e escolher o modo de preparo desejado. Depois que o alimento estiver na panela, é só ligar e esperar ela pegar pressão. É possível variar em dois tipos:

Se você quiser fazer arroz, feijão e carne, deve apertar o botão do modo receita; Se quiser fazer pudim, por exemplo, precisa clicar no modo manual e selecionar o tempo desejado.

Há também a opção refogar, que depois de apertada, começa a funcionar muito rapidamente. Em menos de 10 minutos consegui fritar a cebola para usar no arroz.

Prepara a comida no ponto certo. Quando fiz feijão (levou 20 minutos), ele ficou muito molinho, bem melhor do que quando faço na panela de pressão convencional. O arroz ficou ótimo em 12 minutos. E fiz até um pudim de leite, que ficou pronto após 10 minutos.

Segura. A panela emite alertas sonoros de segurança o tempo todo: quando fecha, quando começa a pegar pressão, quando termina o preparo etc. São 10 dispositivos no total para a pessoa usar da forma mais segura possível, segundo a empresa, como travamento automático da tampa.

Quando a comida fica pronta, a panela automaticamente entra em modo aquecimento, que, além de não deixar a comida queimar, ainda a mantém quente.

E na hora de tirar a pressão, não precisa ficar com medo. É só mexer o botão para o lado que a pressão sai rapidinho, menos de dois minutos.

Silenciosa. Uma das primeiras coisas que eu percebi quando liguei foi que a panela não faz barulho enquanto pega pressão. Se não fosse o timer dela até ia esquecer que estava fazendo comida.

Cesto removível. O cesto esfria muito rápido. Em menos de cinco minutos você já conseguirá lavá-lo. Muito fácil de limpar, é só passar o lado colorido da esponja no cesto que já ficará pronto para ser usado de novo.

Pontos de atenção

Pesada. A panela é grande e um pouco pesada (4,9 kg). Se você vai usá-la diariamente, a minha sugestão é que ela fique em lugar fixo da cozinha se for possível, para melhor praticidade.

Nem tudo cozinha rápido. Nos testes que eu fiz o único alimento que demorou mais para cozinhar do que na panela convencional foi a carne. Usando um coxão mole, o tempo total de cozimento foi de 35 minutos.

Quem pode gostar?

Além de ser rápida, ela é vantajosa para quem não tem ou não usa muito o fogão. Ela é prática, pois esquenta e pega pressão bem rápido, em menos de 10 minutos. A panela de pressão elétrica é vendida com cesto de vapor, copo medidor, coletor de água e duas colheres.

Também indico esse produto para:

Quem precisa de praticidade e rapidez para cozinhar alimentos do dia a dia.

Quem quer fazer receitas mais complexas, como macarrão com molho branco ou pudim.

Quem tem medo ou receio de usar uma panela de pressão tradicional, já que a elétrica é mais segura.

Depois de usar essa panela, realmente meu modo de cozinhar mudou.

