Chile vence Venezuela (4-2), mas segue longe da Copa do Mundo

O Chile venceu a Venezuela por 4 a 2 nesta terça-feira (19), em Santiago, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas segue longe da zona de classificação.

A 'Vinotinto' marcou no primeiro tempo com um belo chute de Jefferson Savarino (12') da entrada da área e ampliou a vantagem com uma bomba do zagueiro Rubén Ramírez (22').

Mas os chilenos buscaram o empate duas vezes e conseguiram a virada antes do intervalo marcando com Eduardo Vargas (20') e Lucas Cepeda (38'), além do gol contra de Tomás Rincón (29').

No início do segundo tempo, Cepeda ampliou a vantagem fazendo mais um (47').

Com a vitória, o Chile sai da lanterna das Eliminatórias e fica na nona colocação com 9 pontos, ainda longe da Bolívia (7ª, 13 pontos), que ocupa a zona de repescagem.

Por sua vez, a Venezuela fica com 12 pontos e cai para oitavo, virtualmente fora da Copa do Mundo.

As Eliminatórias voltam em março de 2025. Os venezuelanos viajarão até o Equador e depois jogam em casa contra o Peru, enquanto o Chile visitará o Paraguai e posteriormente receberá o Equador.

