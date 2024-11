Brasil pressiona, mas empata com o Uruguai (1-1) pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira desperdiçou a chance de terminar o ano na vice-liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ao empatar com o Uruguai em 1 a 1 nesta terça-feira (19), na Fonte Nova, em Salvador.

Os gols do jogo saíram no segundo tempo, com a 'Celeste' abrindo o placar com Federico Valverde (55') e o Brasil empatando minutos depois com Gerson (62').

A Seleção pressionou até o apito final em busca da vitória, mas não conseguiu encontrar espaços contra uma defesa uruguaia muito bem organizada.

Com o resultado, o time do técnico Dorival Júnior se despede de 2024 com dois empates nos dois últimos jogos do ano, ficando na quinta colocação das Eliminatórias com 18 pontos, sete atrás da líder Argentina.

Por sua vez, o Uruguai, que na rodada passada venceu a Colômbia em Montevidéu (3 a 2), é o vice-líder com 20 pontos.

- Domínio brasileiro -

Jogando em casa, o Brasil tomou o controle do jogo desde o início, mas novamente mostrou um futebol sem alternativas nos últimos metros do campo.

Os uruguaios voltaram a ter solidez na defesa, com o auxílio do volante Matías Ugarte e dos meias Federico Valverde e Rodrigo Bentancur, que voltavam para fechar os espaços e evitar o perigo.

A melhor prova disso foi que a Seleção conseguiu finalizar pela primeira vez nos acréscimos do primeiro tempo, em uma cabeçada de Igor Jesus que o goleiro Sergio Rochet, muito atento, defendeu.

Com Vinícius Júnior inoperante mais uma vez pela esquerda e quando tentava avançar pelo meio, o Brasil buscou jogo pela direita com o habilidoso Savinho, embora o atacante do Manchester City também não estivesse inspirado.

Por sua vez, o Uruguai, com jogadas bem cominadas e saindo rápido nos contra-ataques, não se deixou intimidar e ameaçou pelas pontas, mas sem sucesso na hora de encontrar Darwin Núñez no comando do ataque.

No segundo tempo, o Brasil acelerou para tentar abrir o placar e teve duas oportunidades nos primeiros minutos, com duas arrancadas de Savinho e Vini, que não acertaram o gol na hora de finalizar.

- Uruguai sai na frente -

A 'Celeste', no entanto, não perdoou na primeira grande chance e saiu na frente com um belo chute de fora da área de Valverde, sem chances de defesa para o goleiro Ederson.

Rapidamente, Dorival Júnior colocou em campo os atacantes Luiz Henrique e Gabriel Martinelli nos lugares de Igor Jesus e Abner Vinícius.

Sem criatividade e contra um adversário que tentava segurar o resultado, o Brasil conseguiu empatar quando Marcelo Saracchi afastou um cruzamento de Raphinha e Gerson emendou de primeira sem deixar a bola cair, acertando o canto esquerdo de Rochet.

Nos minutos finais, a Seleção pressionou em busca do gol da vitória, com Vini e Estêvão pelas pontas, mas novamente esbarrou na falta de ideias para superar a defesa uruguaia.

O resultado frustra o Brasil, que na última rodada dupla havia vencido Chile e Peru, mas agora termina o ano com dois empates contra Venezuela e Uruguai e esperando o retorno de Neymar em 2025.

Já a 'Celeste' do técnico argentino Marcelo Bielsa afastou a crise de resultados negativos após a Copa América e se despediu de 2024 derrotando a Colômbia em casa e arrancando um empate com a Seleção em Salvador.

-- Ficha técnica:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 - 12ª rodada

Brasil - Uruguai 1 - 1

Estádio: Arena Fonte Nova (Salvador)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Gols:

Brasil: Gerson (62')

Uruguai: Valverde (55')

Cartões amarelos:

Brasil: Raphinha (69'), Lucas Paquetá (89'), Gabriel Magalhães (90'+3)

Uruguai: Bentancur (41'), Varela (83')

Escalações:

Brasil: Ederson - Danilo (cap), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner Vinícius (Gabriel Martinelli 58') - Bruno Guimarães (André 86'), Gerson (Lucas Paquetá 86), Savinho (Estêvão 73'), Raphinha - Vinícius Júnior, Igor Jesus (Luiz Henrique 58'). Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Sergio Rochet - Guillermo Varela, José Giménez (cap), Mathías Olivera, Marcelo Saracchi - Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur - Facundo Pellistri (Puma Rodríguez 66'), Darwin Núñez (Rodrigo Aguirre 46'), Maximiliano Araujo (Cristian Olivera 81'). Técnico: Marcelo Bielsa.

prb/cl/cb

