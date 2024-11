Lula lembra Marielle e defende mais investimento para os municípios

O presidente Lula (PT) defendeu neste domingo (17) maior financiamento para apoiar as cidades no enfrentamento da crise climática durante cerimônia do Urban 20, o fórum dos prefeitos do G20, no Rio de Janeiro.

"As cidades não podem custear sozinhas a transformação urbana. Elas não podem ser negligenciadas nos novos mecanismos de financiamento da transição climática", afirmou Lula em discurso. O assunto é um dos três temas prioritários definidos pela presidência brasileira do G20. O evento do U20 ocorre às vésperas da cúpula de líderes do G20, grupo das principais economias mundiais, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro.

"Infelizmente, os governos esbarram em uma enorme lacuna de financiamento no Sul Global. Apenas uma parcela dos recursos necessários chega aos países em desenvolvimento e uma parte ainda menor alcança nossas metrópoles."

O U20 tem como principais eixos de discussão a inclusão social e combate à fome e pobreza; transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas; e a reforma das instituições de governança global.

"Não será possível construir uma nova agenda urbana sem investimento e sem governança multilateral adequada", acrescentou Lula. O presidente ainda mencionou a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

"A luta de Marielle por uma cidade mais inclusiva, uma educação pública transformadora, e pelo acesso a todos a um serviço publico de qualidade é imperativa para criar cidades sustentáveis e que atendam às necessidades de todos."

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que abriu a cerimônia, também destacou a necessidade das cidades de um acesso maior, mais rápido e inclusivo ao capital.

"Pedimos que os governos se comprometam com investimentos e ações de pelo menos US$ 800 bilhões de dólares anuais até 2030 para projetos climáticos de mitigação e adaptação", disse Paes.

O U20 pede a criação de um fundo garantidor para facilitar o financiamento de projetos climáticos urbanos por grandes bancos globais, como BID (Banco Mundial), BIRD (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Brics (grupo de países emergentes), CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), entre outros.

Segundo os prefeitos, embora já existam recursos privados disponíveis, é necessário que eles cheguem às cidades de forma mais rápida e em maior volume. O fundo garantidor seria uma forma de viabilizar essa iniciativa.