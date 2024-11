Estação Júlio Prestes da CPTM ficará fechada até dia 24 para reforma

Do UOL, em São Paulo

A estação Júlio Prestes, da Linha 8-Diamante, ficará fechada até o dia 24 de novembro para uma reforma.

O que aconteceu

Acesso à estação será interditado para obras de restauração do prédio histórico, que fica no centro de São Paulo. A previsão é que a reforma seja concluída em 2026.

Passageiros podem usar caminhos alternativos. Para chegar na estação Palmeiras-Barra Funda, a ViaMobilidade orienta o uso dos trens da Linha 7-Rubi, na Luz, a poucos metros de distância.

Para quem vai no sentido Júlio Prestes, uma das alternativas é utilizar o acesso à Sala São Paulo, aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Pelo estacionamento da sala de concertos, o acesso é liberado das 5h às 23h30.

Projeto mostra como deve ficar Estação Júlio Prestes após obras de restauração Imagem: ViaMobilidade/Divulgação

A ViaMobilidade diz que reforçou o quadro de agentes para dar orientações e apoio aos passageiros.

Como está a obra

Na nova fase, será feita a remoção de uma passarela metálica e a reconfiguração de ambientes. A sala operacional, por exemplo, será transformada em um café, segundo a ViaMobilidade. "Essa reconfiguração busca valorizar os elementos originais do espaço e torná-lo mais acolhedor".

Área de café no projeto da nova Estação Júlio Prestes Imagem: ViaMobilidade/Divulgação

A reforma vai restaurar as janelas históricas do prédio "para manter a luz natural e a transparência do espaço". Já os jardins externos serão revitalizados para criar áreas de convivência.

A Estação Júlio Prestes foi inaugurada em 1938 como sede da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana. O local era a principal conexão entre a cidade e o campo.