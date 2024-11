Gosta de bancar o masterchef? 10 airbnbs onde a cozinha é a estrela da casa

Ambientes espaçosos, eletrodomésticos modernos e variados, talvez um forno a lenha ou uma janela com vista para alguma paisagem deslumbrante.

Para quem gosta de lidar com temperos e panelas, escolher um imóvel da categoria "cozinhas gourmet" na plataforma de aluguel Airbnb pode representar o sonho de passar alguns dias brincando de ser chef.

Viagens programadas em torno da cozinha representam também uma ótima oportunidade para descobrir novos sabores e fazer experiências com ingredientes locais. Regiões como Norte e Nordeste, por exemplo, são ricas em frutas deliciosas que nem sempre chegam aos mercados no restante do país.

Outra vantagem: em cidades litorâneas, o privilégio é poder comprar peixes e frutos do mar fresquinhos, muitas vezes recém-saídos dos barcos dos pescadores —detalhe que, como sabe quem cozinha, é capaz de elevar qualquer refeição à condição de banquete.

As dez sugestões da lista abaixo foram avaliadas pelos hóspedes com notas acima de 4,1, para um máximo de 5, no Airbnb. Os preços são referentes a uma diária e foram checados em 14/11/24, mas podem mudar conforma a data da reserva.

Ilhabela (SP)

Entre as praias Perequê e Itaguaçu Imagem: Reprodução/Airbnb

Fogão elétrico, forno de aço inoxidável e freezer são alguns equipamentos da espaçosa cozinha. Entre as praias Perequê e Itaguaçu, a casa tem três quartos com ar-condicionado, para até seis pessoas, mais piscina e churrasqueira.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa com cozinha fabulosa e uma área ao ar livre incrível, a uma curta distância a pé de muitas praias e restaurantes. Recomendamos muito ficar aqui!" (Tressa, outubro de 2024)

Pirenópolis (GO)

Espaço amplo para até dez hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

No condomínio Parque da Estalagem, com fácil acesso de carro ao centrinho da cidade, a Casa Patuá tem uma ampla cozinha que facilita o preparo das refeições quando está com a lotação completa: em quatro quartos, acomoda até dez hóspedes.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Tudo muito bem cuidado e de qualidade (das louças aos eletrodomésticos). É o tipo de Airbnb que se pode locar de olhos fechados." (Patricia, setembro de 2024)

Armação dos Búzios (RJ)

VIsual charmoso pertinho da Rua das Pedras Imagem: Reprodução/Airbnb

Cerca de 15 minutos de caminhada pela Orla Bardot levam da casa à badalada Rua das Pedras, um dos pontos mais famosos de Búzios. Com quatro suítes e uma cozinha charmosa e funcional, está dentro de um condomínio com sauna, academia e piscina.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lindo lugar. Limpeza e estética nota 10. Altamente recomendado. Nós voltaremos!" (Victoria, outubro de 2024)

Balneário Piçarras (SC)

Clean e funcional em sobrado com três quartos Imagem: Reprodução/Airbnb

A 450 metros da praia e próximo do parque Beto Carrero, o sobrado de três quartos tem piscina, sala com ar-condicionado integrada à cozinha e equipamentos como geladeira de duas portas, taças para bebidas variadas, fogão e forno separados.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é espetacular! Extremamente aconchegante, tudo o que você precisa para passar um final de semana ótimo com a sua família. A vizinhança é muito calma, perfeito para descansar. Balneário Piçarras é muito hospitaleira e conta com diversos restaurantes de qualidade. Com toda a certeza voltaremos!" (Lucas, outubro de 2024)

Mata de São João (BA)

Churrasqueira e forno a lenha junto à cozinha Imagem: Reprodução/Airbnb

Separada da cozinha por grandes portas envidraçadas há uma área com churrasqueira, freezer, forno a lenha e mesa para doze pessoas. Junto à Reserva Sapiranga, a 3 quilômetros da Praia do Forte, a casa tem sete suítes.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa espaçosa, agradável, superlimpa e tudo de muito bom gosto, tornando o ambiente ainda mais aconchegante. Roupas de cama e toalhas novinhas! Localização excelente, muito fácil de encontrar." (Silvania, julho de 2024)

Paraty (RJ)

Refeições diante do mar Imagem: Reprodução/Airbnb

Você prepara as refeições na ampla cozinha integrada à sala e, depois, pode servir na mesa da varanda, diante do mar de Paraty e da baía de Angra dos Reis. Há duas suítes, piscina e churrasqueira, com acesso a pé para a Praia Grande e a Prainha.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "A estadia foi incrível, nos sentimos em casa." (Giovanni, setembro de 2024)

Campos do Jordão (SP)

Horta orgânica, lareira e sala de cinema Imagem: Reprodução/Airbnb

Alimentos da horta orgânica podem ir direto para as panelas no fogão a lenha e render quitutes que acompanham as sessões na sala de cinema ou as conversas em frente à lareira. A 6 quilômetros do Capivari, tem três quartos, para até oito hóspedes.

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Passamos ótimos dias na casa, muito completa e aconchegante. Praticamente não deu vontade de sair para o centro da cidade, de tão confortáveis que ficamos desfrutando da paz e do conforto oferecidos nesse local. O ofurô é apenas um dos pontos altos. Quartos bem confortáveis e o que falar da sala de cinema? São tantas coisas que a vontade de voltar já estava presente quando fizemos o checkout!" (Otavio, setembro de 2024)

São Sebastião (SP)

Em Juquehy, com piscina aquecida Imagem: Reprodução/Airbnb

Além da mesa diante do balcão da cozinha, há espaço para refeições no terraço em frente à piscina aquecida. A 500 metros da praia de Juquehy, em um condomínio fechado, reúne cinco suítes e um quarto extra, todos com ar-condicionado.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa perfeita, saímos apaixonadas. Muito bem equipada, decoração de bom gosto, roupas de cama e toalhas de qualidade... super confortável. Perto da praia para ir a pé, em torno de 1 km do centrinho. Valeu muito a pena!" (Amanda, outubro de 2024)

Rio de Janeiro (RJ)

Entre Copacabana e Ipanema Imagem: Reprodução/Airbnb

As portas envidraçadas da cozinha levam a um terraço com piscina. Ao todo, são 250 m² com três quartos e dois banheiros, para até cinco pessoas, no enclave entre os bairros de Copacabana e Ipanema, a poucos minutos de caminhada de cada praia.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Apartamento deslumbrante! Grande, limpo e agradável. Quartos enormes, camas confortáveis, dois banheiros grandes e chuveiros com fluxo de água intenso para quem gosta de banhos quentes, como eu. Localização muito boa na área central de Copacabana e Ipanema, a poucos minutos de distância de qualquer praia. Altamente recomendado!" (Rafael, novembro de 2024)

Brumadinho (MG)

Utensílios variados e amplo espaço de bancada Imagem: Reprodução/Airbnb

Com linhas clean e muito espaço de bancada, a cozinha reúne eletrodomésticos que incluem até panela elétrica para fazer arroz. São três quartos com cama de casal, piscina aquecida e sauna a vapor, dentro do condomínio Retiro do Chalé.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Casa impecável, tudo limpíssimo, cozinha superequipada para excelentes momentos em família. Único problema foi a vontade de ficar mais, final de semana perfeito!" (Juliana, novembro de 2024)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.