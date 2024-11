Após 2 anos, advogado suspeito de jogar namorada do 8º andar vira réu em BH

Raul Rodrigues Costa Lages se tornou réu em um processo por homicídio qualificado em Belo Horizonte (MG). O advogado é suspeito de ter atirado do 8º andar de um prédio o corpo de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães.

O que aconteceu

Carolina foi morta na noite de 8 de junho de 2022. Na ocasião, ela e Lages se encontravam em um apartamento no bairro São Bento, na zona centro-sul de Belo Horizonte.

Denúncia do Ministério Público foi aceita mais de dois anos depois do crime. Após Lages ter virado réu no último dia 25, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, de acordo com dados disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Crime foi inicialmente tratado como suicídio. Porém, as investigações revelaram a possibilidade de que Lages tenha sido o autor do crime.

Imagens de câmeras de segurança mostram que Lages poderia estar dentro do apartamento na hora do crime. A informação foi descoberta pela Polícia Civil e mudou o rumo das investigações.

Para polícia, advogado derrubou namorada dentro do apartamento. Depois disso, ao perceber que ela estava desacordada, Lages teria jogado o corpo da mulher pela varanda. O casal tinha uma relação conturbada.

Em 2023, o Brasil registrou o maior número de feminicídios desde a tipificação do crime, em 2015. O feminicídio é um tipo de homicídio doloso qualificado, em que o assassinato acontece em um cenário de violência doméstica em razão da vítima ser mulher.