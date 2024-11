Presidente chinês alerta sobre avanço do 'unilateralismo' no mundo

O presidente da China, Xi Jinping, alertou nesta sexta-feira (15) que o mundo está entrando em uma era de crescente "unilateralismo" e "protecionismo", em uma mensagem divulgada durante o fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) realizado em Lima.

Sua advertência está relacionada à preocupação gerada pela ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de punir as exportações chinesas para o país com uma tarifa de 60%.

"Xi alertou sobre a propagação do unilateralismo e do protecionismo" e afirmou que "a fragmentação da economia mundial está aumentando", indica o discurso escrito dirigido à cúpula da Apec, citado pela agência estatal de notícias chinesa Xinhua.

O presidente chinês se encontrará neste sábado em Lima com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para seu último encontro presencial antes de Biden entregar o poder para Trump em janeiro.

Em sua declaração, Xi também ressaltou que o mundo havia "entrado em um novo período de turbulências e transformações", segundo a Xinhua.

Nesse sentido, pediu que as cadeias produtivas e de suprimento globais se mantenham "estáveis e fluidas".

Trump já havia iniciado uma guerra comercial com a China durante seu primeiro mandato.

Xi acrescentou que qualquer tentativa de reduzir a interdependência econômica mundial "não é mais do que um passo atrás".

A China, a segunda maior economia do mundo, enfrenta vários desafios para consolidar sua trajetória de crescimento após a crise provocada pela pandemia de covid-19.

