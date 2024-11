Brígido: STF marca julgamento de ponto-chave da discussão sobre redes

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar no fim deste mês a discussão sobre a legalidade do Artigo 19, um dos pontos-chave do chamado marco civil da internet, que regula as redes sociais, afirmou no UOL News desta sexta (15) a colunista Carolina Brígido.

Esse artigo diz que existe liberdade de expressão, no entanto, as plataformas de internet precisam retirar do ar o conteúdo diante de decisão judicial. Carolina Brígido, colunista do UOL

Segundo ela, o que se discute hoje no STF é que esse artigo não impede que uma plataforma retire do ar um conteúdo sabidamente ilegal, ainda que não exista decisão judicial expressa.

Então, é o que acontece hoje, por exemplo, com incitação a crimes graves como, por exemplo, pedofilia, antissemitismo. Esse tipo de conteúdo precisa ser retirado, porque ele vai contra a política de uso da própria rede, da própria plataforma.

Então, o que o Supremo deve fazer? É avançar um pouco para determinar que as plataformas retirem esse tipo de conteúdo de ódio, por exemplo, incitação a crimes contra instituições, a crimes contra a democracia, como esses que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Carolina Brígido, colunista do UOL

Carolina lembrou que existem muitos ataques contra ministros do Supremo e também contra o Legislativo e o Executivo.

Esse tipo de ataque deveria ser retirado pelas próprias redes sem que a Justiça dê essa ordem expressa. Isso é o que os ministros do Supremo pensam e essa é a tendência desse julgamento.

A gente tem visto esse tema sendo debatido no Legislativo. Está tramitando no Congresso ao longo de muitos anos e não se avança em relação a isso. Então, na prática, esse julgamento do Supremo pode trazer algum tipo de regulamentação para esse setor operar de uma forma mais segura para a sociedade. Carolina Brígido, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613) Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja abaixo o programa na íntegra: