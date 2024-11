Minério de ferro cai com oferta mais firme e perspectiva fraca para mercado de aço

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram para uma mínima de três semanas nesta quinta-feira, com a oferta do principal ingrediente de fabricação de aço permanecendo firme em meio a uma perspectiva mais fraca do mercado de aço, embora as novas medidas de estímulo da China para o setor imobiliário local tenham limitado as perdas.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,37%, a 756,0 iuanes (104,38 dólares) a tonelada. No início do dia, o contrato atingiu seu nível mais fraco desde 24 de outubro, em 751,5 iuanes.

O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura recuava 1,81%, a 98,72 dólares a tonelada.

Os embarques do principal terminal de Port Hedland, na Austrália, somaram 45,6 milhões de toneladas em outubro, elevando o total deste ano ao nível mais alto para esse período em quatro anos, disseram analistas do ANZ em nota.

O governo australiano espera que as exportações aumentem 1,9%, para 908 milhões de toneladas em 2024, disse o ANZ.

O maior estoque do material siderúrgico nos principais portos da China contrasta fortemente com o fraco desempenho dos preços do minério de ferro importado e da demanda desde o início deste ano, disse a consultoria chinesa Mysteel.

A alta dos estoques ocorre em meio a um "reabastecimento passivo" por parte de traders portuários, à medida que o mercado de minério de ferro se enfraquece ainda mais, disse a Mysteel.

O ano tem sido difícil para as siderúrgicas chinesas, já que a queda nos preços do aço costuma reduzir os lucros em meio a uma retração prolongada no setor imobiliário, disse a Mysteel.

A China revelou incentivos fiscais para transações envolvendo imóveis e terrenos na quarta-feira, com o objetivo de apoiar o mercado imobiliário em crise, que continua sendo o maior consumidor de aço do país.

(Reportagem de Gabrielle Ng)