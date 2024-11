Lutnick surge como um dos principais candidatos para o Tesouro dos EUA ao lado de Bessent, segundo fontes

Por Svea Herbst-Bayliss e Alexandra Ulmer

(Reuters) - O banqueiro bilionário Howard Lutnick surgiu como um sério concorrente, ao lado do investidor Scott Bessent, para o cargo mais alto do Tesouro dos Estados Unidos no novo governo Donald Trump, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto, à medida que a corrida para o cargo esquenta.

Lutnick, amigo de longa data de Trump e copresidente da equipe de transição, recebeu o apoio de pelo menos um membro influente do círculo interno do presidente eleito Donald Trump para o cargo de secretário do Tesouro, disse uma das fontes.

Bessent, que foi assessor econômico da campanha de Trump, além de arrecadador de fundos, continua sendo um dos principais candidatos, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas, falando sobre os cargos antes de serem anunciados.

Embora as fontes tenham dito que a disputa parece ter se reduzido a esses dois candidatos por enquanto, é possível que surjam outros concorrentes sérios à medida que Trump decida quem ele quer.

"O presidente eleito Trump está tomando decisões sobre quem fará parte de seu segundo governo", disse Karoline Leavitt, porta-voz da Transição Trump-Vance. "Essas decisões serão anunciadas quando forem tomadas."

Um porta-voz de Lutnick não quis comentar. Um representante da Bessent não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Desde sua vitória em 5 de novembro, Trump anunciou uma série de escolhas para cargos importantes em sua segunda Presidência, quando assumir o cargo em janeiro. Até agora, analistas disseram que ele escolheu pessoas leais, que provavelmente não irão se opor às suas ordens mais controversas.

A função de secretário do Tesouro é um dos cargos mais importantes do gabinete, supervisionando a política financeira e econômica do país. Como tal, é uma das principais funções que estão sendo observadas pelos investidores globais e por Wall Street.

