'Prévia do PIB': IBC-Br mostra avanço de 1,1% da economia no 3º trimestre

A atividade econômica do Brasil cresceu 0,84% no mês de setembro e fechou o terceiro trimestre com alta de 1,12% na comparação com os três meses anteriores, segundo dados apresentados nesta quinta-feira (14) pelo IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central). O indicador é conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto), que equivale à soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

O que diz o IBC-Br

Atividade econômica nacional ganha força em setembro. A variação positiva de 0,8% apresentada pelo IBC-Br surge após a prévia do PIB avançar 0,24% em agosto. As previsões sinalizavam para uma alta de 0,5% do indicador em setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o salto foi 5,1%.

Resultado contribui para econômico no terceiro trimestre. Segundo os dados divulgados da prévia do PIB, a atividade econômica do Brasil apresentou alta de 1,12% no período compreendido entre julho e setembro deste ano. Em relação ao mesmo trimestre de 2023, a alta sinalizada foi de 4,7%.

Demais comparações também trazem números positivos. Os dados do Banco Central trazem ainda o avanço de 3,28% da atividade econômica no acumulado dos nove primeiros meses deste ano. Em 12 meses, crescimento sinalizado pela prévia do PIB é de 2,97%.

Crescimento é compatível com as expectativas para o PIB. A atividade econômica tem surpreendido e estimulado revisões das expectativas nos últimos meses. No último RTI (Relatório Trimestral de Inflação), o BC elevou de 2,3% para 3,2% sua aposta de alta do PIB neste ano. Já o mercado financeiro prevê alta de 3,1% da economia nos 12 meses de 2024.

Melhora do mercado de trabalho contribui para o crescimento. No segundo trimestre, o avanço da economia nacional foi auxiliado pela queda do desemprego para o menor nível da história e o aumento da renda das famílias. Os dois fatores são determinantes para elevar a demanda por bens e serviços no período.

O que é o IBC-Br

Indicador é calculado a partir de uma base similar à do IBGE. Com divulgações as mensais, a coleta de dados do BC é conhecida por sinalizar o andamento do desempenho econômico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta os dados sobre o desempenho da economia somente a cada três meses.

Resultado do segundo trimestre teve diferença de 0,28 ponto percentual. Nos três primeiro meses deste ano, o PIB brasileiro avançou 1,4%, na comparação com os primeiros três meses de 2024. No IBC-Br, a alta contabilizada no período foi de 1,12%. Os dados oficiais serão divugados pelo IBGE na manhã do dia 3 de dezembro.