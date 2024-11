Ibovespa trabalha sem viés definido em dia cheio de balanços

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava variações discretas nesta quarta-feira, em meio a vários resultados corporativos, entre eles os números de CVC Brasil e Hapvida, e com um nova bateria prevista após o fechamento, incluindo os balanços de Banco do Brasil e JBS.

Por volta de 10h50, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,21%, a 127.428,68 pontos. O volume financeiro somava 2,86 bilhões de reais.

Em meio à repercussão de balanços, com a safra do terceiro trimestre na reta final, investidores também permanecem na expectativa de medidas fiscais, mas sem novidades que alimentem apostas otimistas ou de um anúncio iminente.

De acordo com a equipe da XP, o mercado segue cauteloso, aguardando detalhes sobre o pacote de cortes de gastos.

Nos Estados Unidos, a sessão era de alívio nos rendimentos dos Treasuries, enquanto os futuros acionários mostravam oscilações modestas. Da agenda macro, o índice de preços ao consumidor aumentou 0,2% em outubro, em linha com o esperado.

DESTAQUES

- CVC BRASIL ON ganhava 4,25%, após reportar lucro líquido de 14,4 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 87,5 milhões de reais um ano antes. A receita líquida caiu 12%, mas o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado aumentou 29,1%, para 124,7 milhões de reais, com a margem passando de 25,7% para 34,3%.

- EMBRAER ON avançava 4,4%, recuperando o fôlego após a pausa na véspera e renovando máxima histórica intradia. A empresa disse nesta quarta-feira, na maior feira do setor aéreo na China, em Zhuhai, que planeja se concentrar no fortalecimento de sua cadeia de suprimentos, com empresas chinesas capazes de desempenhar um papel.

- IRB(RE) ON era negociada em baixa de 5,11%, tendo como pano de fundo balanço do terceiro trimestre, com lucro líquido de 115,9 milhões de reais, um salto de 142,8% ante mesmo período do ano passado, em resultado marcado por queda no índice de sinistralidade, de 74% para 67,9%, com destaque para o segmento rural.

- HAPVIDA ON recuava 3,32%, mesmo com alta de 24,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, para 324,5 milhões de reais, uma vez que o resultado ficou abaixo da previsão de analistas. No terceiro trimestre, a sinistralidade caixa da Hapvida ficou em 70,4%, de 71,9% um ano antes.

- RAÍZEN PN caía 4,91%, em meio à análise do resultado mostrando prejuízo líquido de 158,3 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2024/25, impactado por menores margens no segmento de mobilidade, que envolve postos de combustível e lojas Shell, e renováveis, que inclui a marca de energia elétrica Raízen Power e etanol.

- SLC AGRÍCOLA ON perdia 2,35%, após divulgar prejuízo líquido de 17,3 milhões de reais no terceiro trimestre, após lucro de 167,3 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado da empresa, uma das maiores produtoras de grãos e oleaginosas do Brasil, somou 463,1 milhões de reais no período, recuo de 5,8% ano a ano.

- CSN ON recuava 2,62%, após reportar prejuízo líquido de 750,9 milhões de reais de julho ao final de setembro ante resultado positivo de 90,8 milhões no mesmo período de 2023. A companhia terminou o trimestre com alavancagem de 3,34 vezes, acima do nível de 2,63 vezes um ano antes. CSN MINERAÇÃO ON, que também divulgou resultado, caía 0,72%.

- VIVARA ON cedia 2,59%, após anunciar que o conselho de administração elegeu na véspera o atual diretor de operações, Icaro Borrello, para o cargo de presidente-executivo da companhia. A decisão segue-se à renúncia do CEO Otavio Chacon, com o processo sucessório previsto para durar 30 dias.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,17%, experimentando uma trégua na sequência de perdas dos últimos três pregões, quando acumulou uma perda de quase 10%. Na China, o contrato de minério de ferro mais negociado em Dalian (DCE) encerrou com declínio de 0,2%. A Vale também anunciou acordo para fornecimento de pelotas à ROGESA.

- PETROBRAS perdia 0,38%, após desempenho robusto na véspera, tendo como pano de fundo variações modestas dos preços do petróleo no exterior. O barril de Brent, usado como referência pela estatal, tinha elevação de 0,36%.

- BANCO DO BRASIL ON cedia 0,04% antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre após o fechamento da bolsa, em dia misto no setor, com ITAÚ UNIBANCO PN em queda de 0,12%, BRADESCO PN em alta de 0,15% e SANTANDER BRASIL UNIT com perda de 0,08%.

- AZZAS 2154 ON valorizava-se 2,44%, tendo o resultado no final do dia no radar. Projeções compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de 147,87 milhões de reais.