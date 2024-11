Geada e temperaturas abaixo de 5ºC são registradas no RS e SC em plena primavera

Um manto de gelo cobriu parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina nesta quarta-feira,13, em plena primavera. A onda de frio polar, com temperaturas mínimas abaixo de 5°C e geada, surpreendeu os moradores.

Na Serra Gaúcha, os termômetros registraram os valores mais baixos. Em São José dos Ausentes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou 5,2°C, enquanto em Cambará do Sul a mínima foi de 5,5°C. O município de Vacaria também registrou temperaturas baixas, com 6,2°C. Na capital, Porto Alegre, a temperatura mínima ficou em 13,5°C.

Em Santa Catarina, o frio foi ainda mais intenso. Urupema, conhecida como a cidade mais fria do Brasil, a 1.300 metros acima do nível do mar, registrou a temperatura mínima mais baixa do estado, com 0,54°C.

No interior de São Joaquim, a vegetação amanheceu coberta por uma camada de gelo, um cenário muito comum no inverno. Urubici e Bom Jardim da Serra, famosas por suas belas paisagens montanhosas, também registraram temperaturas próximas a zero, com 1,2°C e 3,8°C, respectivamente. Os dados são da Epagri/Ciram, órgão responsável pelo monitoramento climático em Santa Catarina.

De acordo com a MetSul Meteorologia, é comum que massas de ar polar alcancem o Sul do Brasil em qualquer época do ano, mesmo no verão. A ocorrência de geadas em meses mais quentes, como janeiro e março, já foi registrada diversas vezes nos últimos anos, embora seja menos frequente.