BC vende US$4 bi em dois leilões de linha

SÃO PAULO (Reuters) -O Banco Central vendeu nesta quarta-feira um total de 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) realizados nesta tarde, informou a autarquia em comunicados separados.

No leilão de linha A, que terá como data de recompra o dia 2 de abril de 2025, o BC aceitou sete propostas no valor total de 2 bilhões de dólares, a uma taxa de corte de 6,065000%.

No leilão de linha B, que terá como data de recompra o dia 2 de julho de 2025, o BC aceitou três propostas no valor total de 2 bilhões de dólares, a uma taxa de corte de 6,113000%.

Segundo os comunicados, o leilão de linha A ocorreu das 12h15 às 12h20, enquanto o leilão de linha B ocorreu das 12h35 às 12h40. Ambas as vendas foram realizadas com base na Ptax das 10h como taxa de câmbio, que marcava 5,7439 reais.

Os leilões de linha haviam sido anunciados primeiramente na terça-feira, quando o BC afirmou que faria as duas vendas com compromisso de recompra no valor de 4 bilhões de dólares das 10h30 às 10h35 desta quarta.

Após o horário marcado, no entanto, a autarquia anunciou que os leilões haviam sido cancelados devido a "problemas operacionais", acrescentando que um novo comunicado de leilão seria divulgado quando a questão estivesse resolvida.

Questionado sobre a natureza dos problemas, o BC disse apenas que se tratavam de "problemas na mensageria".

Cerca de uma hora depois, o BC anunciou novamente os dois leilões de linha, sem mudança nos valores ofertados, mas com a diferença de que ocorreriam em horários diferentes.

O Banco Central não informou ainda o motivo da operação desta quarta-feira.

Tradicionalmente, o BC costuma realizar leilões de linha nos finais de ano, em especial em dezembro, para atender à demanda por moeda para envio ao exterior. No fim do ano passado, porém, a autarquia não realizou leilões de linha, porque não identificou necessidade de ofertas extras.

Às 13h20, o dólar à vista subia 0,65%, a 5,8113 reais na venda.

OUTRAS OPERAÇÕES

Em 2 de setembro o BC realizou operação de venda de contratos de swap cambial, com injeção de 735 milhões de dólares no sistema. A negociação de swaps tem o efeito equivalente à venda de dólares no mercado futuro.

Desde então o BC tem se limitado a promover diariamente operações de rolagem de swaps cambiais que estão para vencer -- o que, na prática, tem pouco ou nenhum efeito nas cotações do dia.

Em 30 de agosto, o BC realizou leilão de venda à vista de até 1,5 bilhão de dólares -- neste caso, sem operação de recompra no futuro. Na época, o BC disse que a operação foi motivada por um fluxo atípico.

(Por Fernando CardosoEdição de Isabel Versiani e Camila Moreira)