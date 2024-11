Banco Pine eleva lucro no 3º tri para recorde de R$64,3 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O banco Pine reportou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 64,3 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com forte expansão da carteira de crédito e melhora no ROE.

A carteira de crédito expandida somava 13,6 bilhões de reais no final de setembro, de 9,2 bilhões de reais um ano antes, com o banco citando do crescimento da carteira de grandes empresas e contínua expansão do portfólio de varejo colateralizado.

"Temos focado nossos esforços de crescimento no atacado no segmento de grandes empresas", afirmou Rodrigo Pinheiro, membro do comitê executivo do banco, em comunicado, citando reforço na presença geográfica multisetorial e diversificação de produtos

O índice de inadimplência acima de 90 dias aumentou para 1,3%, de 0,8% no mesmo período do exercício anterior e de 0,9% três meses antes.

A margem financeira líquida caiu 8,5%, para 135,9 milhões de reais, com a receita da intermediação financeira aumentando 27%, mas as despesas da intermediação avançando 56%. A receita de prestação de serviços e tarifas avançou 36,1%.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) aumentou para 22,2%, de 19% um ano antes.

Ao final de setembro, o Pine tinha um índice de Basileia de 14,6%, de 11,6% um ano antes, enquanto o índice de capital nível I estava em 10,5%, de 9,5%.

(Por Paula Arend Laier)