Vamos prevê investir R$5 bi em 2025 após lucro de R$175 mi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de aluguel de frotas de veículos pesados Vamos, parte da holding Simpar, diz que prevê investimento de 5 bilhões de reais em 2025 após 4,9 bilhões estimados para este ano, informou a companhia que apurou alta de 51% no lucro do terceiro trimestre sobre o mesmo período de 2023.

A empresa afirmou que a projeção de investimento para o próximo ano baseia-se na premissa de que o total a ser desembolsado para compra de ativos novos será de 3,3 bilhões de reais.

"A companhia também estima a venda de ativos seminovos/usados no montante de 1,2 bilhão de reais, fazendo com que o capex (investimento) líquido dessas vendas para o exercício de 2025 seja 2,1 bilhões de reais", afirmou a Vamos em fato relevante, citando que as estimativas podem variar para mais ou para menos em 5%.

No terceiro trimestre, a Vamos apurou lucro líquido de 175,1 milhões de reais, com o Ebitda avançando 27,6%, para 871 milhões.

A companhia teve receita líquida de 1,98 bilhão de reais de julho ao final de setembro, crescimento anual de 33,3%.

O investimento implantado da empresa no terceiro trimestre somou 1 bilhão de reais, queda de 14% sobre um ano antes, com a frota de ativos crescendo 12,8%, para 51.090 unidades.

A empresa terminou setembro com uma alavancagem financeira de 3,21 vezes ante 3,19 vezes um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)