'Quem manda sou eu': Galvão Bueno já fez bate-bate com Senna em 'racha'

Galvão Bueno já tirou um racha com Senna, cada um com um carro alugado. Isso ocorreu em 1987, durante a temporada do GP do México da Fórmula 1, e foi lembrado pelo próprio narrador, em uma live em 2023. Dentro do carro de Galvão, estavam Renato Maurício Prado, cinegrafista e assessor.

Relembre o relato:

Brincadeira de bate-bate

"Eu estava no carro da frente, dei a ré e 'PÁ!', bati no carro do Ayrton. Dois carros alugados, que eu e ele tínhamos alugado. Ele olhou, e voltou para o carro. Saiu, colocou de lado e deu um totó no meu carro, e eu bati de volta. Era de madrugada, um bando de irresponsáveis, e fomos até o hotel batendo um no carro do outro", disse o narrador, na live com o filho Cacá.

"Quando chegamos em uma reta, mais um choque e o para-choque dele entrelaçou com o do meu carro e a roda dianteira dele perdeu contato com o chão. Eu falei: 'Agora quem manda sou eu'. Eu mexia com o volante, meu carro balançava, o carro dele balançava. Daqui a pouco, deu um estouro e voaram os dois para-choques".

Pancada mais forte ainda

"Quando a gente chegou no hotel, depois de tantas pancadas, eu fui estacionar e o Ayrton bateu atrás de mim e a frente do carro foi parar no chafariz do hotel".

Na hora de devolver os carros?

"Quando chegamos no local, o cara olhava o carro, andava em volta. As quatro portas estavam amassadas, não tinha para-choque, farol traseiro e retrovisor. E aí o cara falava: 'Mas isso não está no seguro. O que aconteceu?'".

"Aí o Ayrton mandou: 'Sabe qual foi o problema? Aqui no México as pessoas dirigem muito mal'. Eu comecei a rir. Tivemos que pagar a multa e o conserto dos carros."

Vale lembrar que tirar racha é ilegal - e que a atitude deles foi, no mínimo, irresponsável.

*Com matéria de setembro de 2023