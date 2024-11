Eventos climáticos estão arruinando fundações de economias e são ameaças, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que eventos climáticos extremos, como inundações e secas, estão arruinando as "fundações de nossas economias" e a base da sobrevivência econômica, em artigo publicado no site do BCE nesta terça-feira, 12. Segundo ela, as mudanças climáticas são "ameaças" às economias.

"Precisamos urgentemente desbloquear todas as fontes possíveis de capital, em velocidade e escala, e colocar em prática as condições regulatórias para financiar nosso futuro verde e preservar a natureza", menciona a dirigente em texto.

Lagarde cita que, independentemente, as mudanças climáticas transformarão as sociedades, o que reforça a necessidade de adaptação e resiliência.

Para ela, mesmo nos cenários mais otimistas, os governos precisarão fornecer ajuda. "No entanto, olhando para o investimento para adaptação climática, a lacuna de financiamento está aumentando", explica. "Para garantir nossa sobrevivência econômica, precisamos investir em nosso futuro verde e resiliente", escreve.