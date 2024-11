Dois mortos em Israel após disparos de foguetes oriundos do Líbano

Dois homens morreram, nesta terça-feira (12), no norte de Israel por disparos de foguetes, anunciaram os serviços de resgate, ao mesmo tempo que o Exército israelense afirmou ter observado "uma dezena" de projéteis oriundos do Líbano.

O médico de emergência Dor Vakinin indicou que um foguete atingiu um depósito perto da cidade de Nahariya e que as equipes de emergência chegaram "rapidamente" ao local.

"Realizamos exames médicos em dois homens que estavam inconscientes e sofrendo ferimentos graves em seus corpos", disse ele em um comunicado. "Infelizmente, seus ferimentos eram muito graves e, após os exames, tivemos que declará-los mortos".

O Exército declarou que "uma dezena de projéteis" foram disparados do Líbano contra o norte de Israel, alguns dos quais foram interceptados enquanto "outros caíram na região".

O movimento islamista libanês Hezbollah disse que lançou mísseis contra uma base militar aérea ao sul de Tel Aviv.

Sirenes de ataque aéreo soaram no centro e no norte de Israel, inclusive em Tel Aviv, de acordo com um jornalista da AFP presente, e a mídia israelense informou que o aeroporto Ben Gurion foi temporariamente fechado.

Israel e o Hezbollah têm trocado disparos transfronteiriços desde 8 de outubro de 2023, um dia depois que um ataque sangrento do grupo palestino Hamas em território israelense desencadeou a guerra em Gaza.

A violência aumentou depois que o Exército israelense lançou uma grande ofensiva militar aérea e terrestre contra o Hezbollah, aliado do Hamas, no Líbano, em setembro.

