O óleo de soja é saudável? Veja os benefícios e riscos à saúde

O óleo de soja, derivado dos grãos desta leguminosa, é conhecido por seu alto teor de gorduras poli-insaturadas, como ômega 3 e ômega 6, que são benéficas para o organismo. Também apresenta pequenas quantidades de antioxidantes, além de vitaminas K e E, e compostos bioativos, como fitosteróis.

Embora ofereça alguns benefícios à saúde, em excesso, pode levar a um aumento da inflamação no corpo e ao risco de doenças crônicas.

A seguir, veja os principais benefícios do consumo do óleo de soja e quais são os riscos e contraindicações.

Pode ser benéfico para a saúde cardiovascular

O uso de óleo de soja pode trazer benefícios para a saúde do coração, principalmente por conta dos ácidos graxos poli-insaturados e fitosteróis, que auxiliam na redução dos níveis de colesterol LDL (conhecido como "ruim").

A presença de antioxidantes, como a vitamina E, combate os radicais livres e reduz o estresse oxidativo no corpo, o que é benéfico para o coração.

No entanto, é fundamental equilibrar sua ingestão com outras fontes de ômega 3, para otimizar a proporção entre esses ácidos graxos.

Contribui para a saúde da pele e dos cabelos

A vitamina E e os ácidos graxos presentes no óleo de soja ajudam a manter a integridade da barreira cutânea, promovendo uma pele hidratada e cabelos saudáveis. Os antioxidantes presentes no óleo combatem os radicais livres, que podem danificar a pele.

Reforça o sistema imunológico

A presença de ácidos graxos essenciais (como o ômega 3) e vitamina E pode desempenhar um papel modulador na resposta inflamatória e no fortalecimento do sistema imunológico.

Ajuda na absorção dos nutrientes

As gorduras presentes no óleo de soja são importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K). Portanto, seu consumo moderado pode melhorar a biodisponibilidade desses nutrientes.

Aumenta a saciedade

Por ser uma fonte de gorduras, o óleo de soja aumenta a saciedade, já que as gorduras demoram mais para serem digeridas. Contudo, deve ser consumido com moderação para evitar o excesso calórico.

Contém antioxidantes

A vitamina E, presente no óleo de soja, é um antioxidante que ajuda no combate ao estresse oxidativo e a proteger as células contra danos dos radicais livres. Isso pode ser benéfico para a prevenção de doenças crônicas e no envelhecimento celular.

Riscos do consumo

Quando o óleo de soja é aquecido a altas temperaturas, como no preparo de frituras, são liberados compostos nocivos, como aldeídos e acroleína.

Essas substâncias estão associadas a riscos à saúde, incluindo aumento da inflamação no corpo e maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e até mesmo câncer.

Além disso, o consumo excessivo de óleo de soja pode causar desconforto gastrointestinal, como inchaço e gases. Por ser calórico, também pode contribuir para o ganho de peso, aumentando o risco de diabetes e hipertensão.

Contraindicações

Pessoas com alergia à soja devem evitar seu consumo, pois pode desencadear reações alérgicas.

Quem tem doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, deve evitar, já que pode aumentar a inflamação devido ao alto teor de ômega 6.

Quem está realizando dietas para controle de peso e dislipidemias (excesso de gorduras no sangue) também deve evitar.

Como consumir?

Não há uma recomendação específica para o consumo de óleo de soja, mas tanto a OMS (Organização Mundial da Saúde) quanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam que as gorduras totais representem entre 20% a 35% das calorias diárias da dieta.

De maneira geral, consumir de uma a duas colheres (sopa) por dia de óleo de soja pode ser apropriado em uma dieta equilibrada.

Ele pode ser utilizado no preparo de diversos alimentos, como refogados, salteados e até em molhos e temperos.

Pode também ser explorado em receitas de assados, como bolos, pães e tortas. Outro uso comum é em grelhados, onde é aplicado em pequenas quantidades para evitar que os alimentos grudem.

No entanto, deve-se evitar seu uso em frituras prolongadas, já que as altas temperaturas podem degradar os nutrientes e gerar compostos prejudiciais à saúde.

Quando consumido com moderação e inserido em uma dieta equilibrada, o óleo de soja pode contribuir para uma alimentação saudável.

Fonte: Priscila Moreira, nutricionista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.