ACM Neto diz que Marçal mostrou 'enorme despreparo' em campanha

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, confirmou conversas de Pablo Marçal (PRTB) com a sigla, mas criticou a campanha do ex-coach à Prefeitura de São Paulo. As declarações foram dadas ao jornal O Estado de S.Paulo.

O que aconteceu

Nos últimos dias, o nome de Pablo Marçal foi ventilado para ser vice de Caiado na disputa à Presidência — confirmado pelo próprio ex-coach e pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Contudo, ACM Neto criticou a campanha dele à Prefeitura de São Paulo.

Tenho muito claro que Marçal demonstrou que tem capital político, afinal de contas, chegou a quase 30% dos votos em São Paulo praticamente sozinho. Por outro lado, ao longo da campanha também demonstrou um enorme despreparo e os erros que ele cometeu acabaram sendo fatais e contribuíam decisivamente para ele não ir para o segundo turno e se inviabilizar no processo.

ACM Neto, sobre a campanha de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo

Visando 2026, ACM Neto prega como ideal que a direita e a centro-direita tenham apenas um candidato. "O ideal é que tivesse apenas um, que esse processo de escolha estivesse em bases racionais, considerando o país como um todo, avaliando os erros cometidos no passado, projetando qual é o perfil que o brasileiro quer para o futuro", disse. "Então, o ideal seria que houvesse uma unidade, mas pode ser que essa unidade não aconteça."

Segundo ele, o candidato ideal à Presidência é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). "O partido ainda não iniciou uma discussão formal interna sobre o assunto, mas ganha corpo que eu, particularmente, sou um dos defensores que o partido possa apresentar sua candidatura própria à presidência da República. Nós temos um grande nome que pode liderar esse projeto que é o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado."

Ele ainda diz que o partido foi essencial para a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista. "Em 2024, o União Brasil chegou a dialogar com o Pablo Maçal a respeito de um projeto para a Prefeitura de São Paulo. Nós chegamos à conclusão que o melhor caminho era apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, e não há nenhum arrependimento dentro do partido pela opção feita" disse. "Eu diria que a União Brasil foi decisiva para a eleição do prefeito Ricardo Nunes. Se tivesse apoiado o Marçal, poderia ter dado tempo de televisão que ele não teve, estrutura política, base de militância que o União Brasil tem na capital."

O Marçal está disposto a rever, a aprender e a construir diferente para o futuro? Eu ainda não sei. Acho que o diálogo não deve ser embargado, não deve ser vetado, mas é preciso saber em que condições uma aproximação poderia se dar e com que objetivos. ACM Neto

O UOL procurou a assessoria de Marçal para comentar a declaração de ACM Neto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.