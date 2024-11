Enem 2024: veja o que pode ou não levar, horário da prova e próximos passos

Participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) farão neste domingo (10) o segundo dia de prova. O exame começa às 13h30 e se encerra às 18h30.

Como vai ser o segundo dia

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão que responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza. No domingo passado (3) foram aplicadas questões de linguagens e ciências humanas, além da redação.

O que levar. É obrigatório levar caneta de tinta preta, fabricada em material transparente, e documento com foto, físico ou digital (veja lista de documentos aceitos). Segundo a organização do Enem, também é aconselhável levar o cartão de confirmação da inscrição.

Itens proibidos. Ao entrar na sala, os participantes vão receber um envelope para guardar objetos que não podem ser usados durante a prova. Quem for visto usando um destes itens será eliminado do exame. Veja os itens:

Cartão de confirmação ou declaração de comparecimento impressa

Óculos escuros e artigos como boné, chapéu, gorro e similares

Canetas de material não transparente ou lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo e similares

Qualquer dispositivo eletrônico, como celular ou tablet, calculadoras, gravadores, pendrives e similares

Fones de ouvido ou protetores auriculares

Relógios

Livros, apostilas ou qualquer material impresso

Próximos passos

Pedido de reaplicação. Participantes que perderem a prova por problemas logísticos ou doenças contagiosas poderão pedir a reaplicação da prova entre os dias 11 e 15 de novembro. É preciso entrar na página do participante e fazer o pedido, que será avaliado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Gabarito. A divulgação do gabarito será no dia 20 de novembro, uma quarta-feira. As respostas estarão disponíveis na página de provas e gabaritos do Inep.

Resultado. O Enem divulgará os resultados individuais no dia 13 de janeiro de 2025. Eles também estarão disponíveis na página do participante.

Abstenção no primeiro dia registrou queda

A edição deste ano funciona como um teste de força para o governo Lula (PT) do programa Pé-de-Meia. Alunos mais pobres e de escolas públicas vão ganhar um incentivo de R$ 200 por se inscreverem para fazer a prova. É preciso participar dos dois dias do exame também.

O aumento de inscritos no exame é uma prioridade do governo Lula. Foi em 2009, no segundo mandato do petista, que o Enem passou a ter "peso" de vestibular. Na gestão de Jair Bolsonaro (PL), o Enem registrou o menor número de participantes em 17 anos — 3,4 milhões em 2022.

No primeiro dia de aplicação do Enem 2024, a abstenção ficou em 26,6%. O índice é menor em relação a edição do ano passado, segundo dados do MEC (Ministério da Educação). O governo também espera barrar o aumento dos ausentes com o Pé-de-Meia.