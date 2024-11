Banpará, universidades e outros órgãos: concursos oferecem 20 mil vagas

Concursos públicos oferecem 19.953 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 52,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 4.293 vagas. Elas são oferecidas pela Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro).

O salário mais alto é de R$ 52,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do do TCE-RR (Tribunal de Contas do Estado de Roraima).

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TCE-RR (Tribunal de Contas do Estado de Roraima) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 6.315,60 até R$ 52.824,53 / Inscrições: até 2/12 / Mais informações aqui

TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região - SP e MS) - Vagas: 19 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: até 29/11 / Mais informações aqui

TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

Cage-RS (Contadoria e Auditoria-Geral do Rio Grande do Sul) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.161,38 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

Rede Sarah - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.654,38 até R$ 32.348,41 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

MP-MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.260,69 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui

PGM de Aracaju (Procuradoria-Geral do Município)/SE - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.442,50 / Inscrições: até 6/12 / Mais informações aqui

TJ-RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) - Vagas: 25 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.533,99 até R$ 17.132,48 / Inscrições: até 5/12 / Mais informações aqui

TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso do Sul) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69 / Inscrições: até 7/12 / Mais informações aqui

TRT-PE (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - Pernambuco) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69 / Inscrições: até 29/11 / Mais informações aqui

PC-MG (Polícia Civil de Minas Gerais) - Vagas: 255 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.332,62 até R$ 14.931,31 / Inscrições: até 19/11 / Mais informações aqui

Insa (Instituto Nacional do Semiárido)/PB - Vagas: 19 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.152 até R$ 14.274,53 / Inscrições: de 27/11 até 26/12 / Mais informações aqui

MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)/MT - Vagas: 35 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 12.239,33 até R$ 13.844,46 / Inscrições: de 19/11 até 9/12 / Mais informações aqui

INPP (Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal)/MT - Vagas: 35 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 12.239,33 até R$ 13.844,46 / Inscrições: de 19/11 até 3/12 / Mais informações aqui

Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.211,48 até R$ 13.844,46 / Inscrições: até 20/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: de 25/11 até 24/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Avaré (SP) - Vagas: 23 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.312,15 até R$ 13.156,59 / Inscrições: até 27/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) - Vagas: 51 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.598,80 até R$ 11.850 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) - Vagas: 43 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.046,99 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 17/1 / Mais informações aqui

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) - Vagas: 45 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 5/12 / Mais informações aqui

Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) - Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.217,69 até R$ 10.212,85 / Inscrições: até 29/11 / Mais informações aqui

Banpará (Banco do Estado do Pará) - Vagas: 37 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.851,57 até R$ 10.136,29 / Inscrições: de 11/11 até 16/1 / Mais informações aqui

Câmara de Cabreúva (SP) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.287,74 até R$ 10.131,76 / Inscrições: até 22/11 / Mais informações aqui

BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) - Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.571,25 / Inscrições: 5/12 até 6/1 / Mais informações aqui

UFPel (Universidade Federal de Pelotas)/RS - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.556,92 até R$ 9.113,84 / Inscrições: até 1º/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rolim de Moura (RO) - Vagas: 586 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.427 até R$ 9.019,91 / Inscrições: até 18/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tatuí (SP) - Vagas: 67 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.914,62 até R$ 8.900,52 / Inscrições: até 18/11 / Mais informações aqui

PM-PB (Polícia Militar da Paraíba) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.003,48 até R$ 8.745,75 / Inscrições: até 20/11 / Mais informações aqui

PC-DF (Polícia Civil do Distrito Federal) - Vagas: 744 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.550,58 até R$ 8.719,13 / Inscrições: até 12/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) - Vagas: 1.103 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.499,68 até R$ 8.697,31 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

PBH Ativos/MG - Vagas: 10 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.490 até R$ 8.230 / Inscrições: de 9/12 até 10/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guarulhos (SP) - Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.282,56 até R$ 8.193,81 / Inscrições: até 6/12 / Mais informações aqui

Cisnorje (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha)/MG - Vagas: 187 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.550 até R$ 8.000 / Inscrições: até 6/12 / Mais informações aqui

Câmara de Carapicuíba (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.416,92 até R$ 7.757,04 / Inscrições: até 29/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tatuí (SP) - Vagas: 83 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.185,50 até R$ 7.484,45 / Inscrições: até 25/11 / Mais informações aqui

Seap-RJ (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 300 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.337,58 / Inscrições: de 11/11 até 12/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fortaleza (CE) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.253,44 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

PGM (Procuradoria-Geral do Município) de Fortaleza (CE) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.253,44 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fortaleza (CE) - Vagas: 83 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.253,44 / Inscrições: até 18/11 / Mais informações aqui

Emus-Mongaguá (Empresa Municipal de Saúde de Mongaguá)/SP - Vagas: 1.536 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.429,39 até R$ 7.146,95 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) - Vagas: 663 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 7.045,04 / Inscrições: de 6/1 até 5/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) - Vagas: 424 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.557,83 até R$ 6.999,21 / Inscrições: de 2/12 até 6/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guarulhos (SP) - Vagas: 43 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.874,50 até R$ 6.871,11 / Inscrições: até 21/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rio Claro (RJ) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.718,77 até R$ 6.780,08 / Inscrições: até 28/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Hortolândia (SP) - Vagas: 196 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.309,28 até R$ 6.693,04 / Inscrições: até 25/11 / Mais informações aqui

Câmara de Paulínia (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: De R$ 6.656,54 / Inscrições: até 25/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Presidente Prudente (SP) - Vagas: 96 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.808,29 até R$ 6.438,08 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) - Vagas: 54 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 6.356,02 / Inscrições: até 14/11 / Mais informações aqui

UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) - Vagas: 44 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 6.356,02 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui

CRF-BA (Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia) - Vagas: 45 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.176,37 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

Core-CE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará) - Vagas: 40 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.510,84 até R$ 6.140,90 / Inscrições: até 10/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas: 90 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.029,04 até R$ 6.090,48 / Inscrições: até 25/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itaituba (PA) - Vagas: 2.730 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.086,56 / Inscrições: até 24/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Félix de Balsas (MA) - Vagas: 421 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.000 / Inscrições: de 13/11 até 3/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Morungaba (SP) - Vagas: 98 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.461,32 até R$ 5.935,45 / Inscrições: até 25/11 / Mais informações aqui

CRF-MT (Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.160,24 até R$ 5.848,62 / Inscrições: até 1º/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Sebastião (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.470,06 até R$ 5.816,13 / Inscrições: até 25/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mairiporã (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.723,01 até R$ 5.674,55 / Inscrições: até 26/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Palhoça (SC) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.331,75 até R$ 5.611,49 / Inscrições: até 19/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Hortolândia (SP) - Vagas: 23 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.558,75 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

UFCG (Universidade Federal de Campina Grande)/PB - Vagas: 153 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.120,13 até R$ 5.556,92 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) - Vagas: 14 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.667,19 até R$ 5.556,92 / Inscrições: até 18/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tarrafas (CE) - Vagas: 348 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.400 / Inscrições: até 10/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jales (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.353,55 até R$ 5.392,01 / Inscrições: até 22/11 / Mais informações aqui

Câmara de Macatuba (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.288,58 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Apiaí (SP) - Vagas: 197 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.330,59 até R$ 5.049,40 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

Fito-Osasco (Fundação Instituto Tecnológico de Osasco)/SP - Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 1.195,86 até R$ 4.895,18 / Inscrições: até 18/11 / Mais informações aqui

Câmara de Barretos (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 4.869,26 / Inscrições: até 28/11 / Mais informações aqui

Seec-RN (Secretaria Estadual da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte) - Vagas: 598 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.809,60 / Inscrições: até 21/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cariacica (ES) - Vagas: 137 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.732,18 até R$ 4.779,23 / Inscrições: até 14/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Valentim Gentil (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.036,72 até R$ 4.750 / Inscrições: de 11/11 até 22/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Auriflama (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.626,30 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Buriti de Goiás (GO) - Vagas: 352 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.580,57 / Inscrições: de 2/12 até 6/1 / Mais informações aqui

Cefet-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) - Vagas: 16 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)/RS - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 14/11 / Mais informações aqui

UFC (Universidade Federal do Ceará) - Vagas: 144 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 13/11 / Mais informações aqui

UFPB (Universidade Federal da Paraíba) - Vagas: 116 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: de 18/11 até 17/12 / Mais informações aqui

UFU (Universidade Federal de Uberlândia)/MG - Vagas: 27 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 4.556,92 / Inscrições: de 21/11 até 11/12 / Mais informações aqui

Câmara de Caconde (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.765,72 até R$ 4.330,55 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Dobrada (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.851,82 até R$ 4.263,21 / Inscrições: até 22/11 / Mais informações aqui

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, em Presidente Prudente (SP) - Vagas: 20 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.886,16 até R$ 4.204,06 / Inscrições: até 24/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Presidente Prudente (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.808,29 até R$ 4.203,11 / Inscrições: até 17/11 / Mais informações aqui

CFBM (Conselho Federal de Biomedicina) - Vagas: 54 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 3.500 até R$ 4.200 / Inscrições: até 9/12 / Mais informações aqui

Prefeitura de Pedra Bela (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.938,15 até R$ 4.133,94 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

Core-RJ (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 235 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.670,87 até R$ 4.095,33 / Inscrições: até 19/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Morada Nova (CE) - Vagas: 1.278 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.500,78 / Inscrições: até 21/11 / Mais informações aqui

Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro) - Vagas: 4.293 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.061,26 até R$ 3.435,43 / Inscrições: até 30/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Natal (RN) - Vagas: 710 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.315,41 / Inscrições: de 25/11 até 16/12 / Mais informações aqui

Prefeitura Santa Cruz do Capibaribe (PE) - Vagas: 419 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518,74 até R$ 2.819,57 / Inscrições: até 5/12 / Mais informações aqui

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.