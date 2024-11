Férias argentinas: os melhores bairros para se hospedar em Buenos Aires

Passar uns dias em Buenos Aires, seja um fim de semana prolongado ou um período inteiro de férias, é sempre garantia de programas interessantes: caminhar pelas ruas, avenidas e parques planos e arborizados, descobrir as novidades nos museus, aproveitar as saborosas receitas e vinhos argentinos.

Na hora de escolher a hospedagem, a localização faz toda a diferença. Clássica e elegante, a Recoleta respira ares europeus e concentra lojas e hotéis sofisticados —é provavelmente por causa dessa vizinhança que muita gente chama Buenos Aires de "a Paris da América do Sul".

Em San Telmo, a vocação mais boêmia surge nos dançarinos de tango nas ruas e na feirinha de antiguidades da Plaza Dorrego, e o bairro vizinho de Puerto Madero reúne escritórios, lojas e restaurantes em antigos galpões reformados à beira do rio da Prata.

Palermo, repleto de grandes parques, hoje divide-se em diversas sub-regiões, como Palermo Viejo, Chico, Soho e Hollywood, todos com uma vida vibrante de lojas, restaurantes e agito noturno —o Tres Monos, eleito em 2024 o melhor bar na América do Sul segundo o prêmio The World's 50 Best Bars, fica em Palermo Soho.

Com uma cara de Buenos Aires mais tradicional, por fim, o Centro e o entorno de avenidas como Córdoba e Santa Fé reúnem comércio variado, teatros e marcos como o Obelisco e o Teatro Colón.

Para casais, famílias ou viajantes solo, a seleção abaixo reúne apenas endereços que mereceram nota máxima dos usuários na plataforma de aluguel online Airbnb: 5. Os preços foram consultados em 08/11/24, mas podem mudar conforme a data da reseva.

Recoleta

Estúdio na principal pracinha do bairro Imagem: Reprodução/Airbnb

Na pracinha central da Recoleta, o estúdio para casal com cama king-size e varanda fica em um prédio com piscina interna, sauna e hidromassagem —além de solário e piscina de borda infinita, abertos apenas no verão.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Local limpo, arejado, bem iluminado. Próximo de todas as comodidades, como mercados, restaurantes e shopping." (Jorge, outubro de 2024)

Palermo

Funcional e elegante, com dois quartos Imagem: Reprodução/Airbnb

Silencioso, iluminado, elegante e funcional, o apartamento está rodeado por alguns dos mais tradicionais parques de Palermo, como o Jardín Botánico, o Ecoparque (onde fica o zoológico) e o Jardín Japonés. Há camas de casal nos dois quartos.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Se eu for para Buenes Aires novamente, não procuraria outro lugar: gostaria de ficar aqui." (Ferit, outubro de 2024)

San Telmo

Decoração charmosa em frente ao mercado Imagem: Reprodução/Airbnb

É charmoso em cada cantinho: da coleção de livros dos argentinos Julio Cortázar e Juan Gelman à antiga bicicleta usada como decoração, passando pelo colorido vitral do corredor. As sacadas da sala têm vista para o Mercado de San Telmo.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente lugar! Superbem localizado, a poucos passos do Mercado de San Telmo, muitos restaurantes e bares fora do apartamento! A estação Subte fica a apenas 8 quarteirões de distância, e há muito para conhecer e ver na vizinhança. Perfeito para um jovem casal que quer sair e desfrutar do que San Telmo tem a oferecer." (Khaiyl, outubro de 2024)

Palermo Viejo

Em região agitada, com 75 m² Imagem: Reprodução/Airbnb

No segundo andar de um prédio com elevador, o apartamento de 75 m² tem dois quartos, dois banheiros e terraço ensolarado com plantas e churrasqueira. A região agitada reúne diversos bares, restaurantes, lojas e cafés.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Apartamento moderno, aconchegante, de muito bom gosto. Localização excelente, bem próxima à Plaza Serrano, com ótimas opções de bares e locais para café. Voltarei com toda certeza. Excelente estadia." (Vanessa, outubro de 2024)

Santa Fé

Para cinco pessoas, perto do metrô Imagem: Reprodução/Airbnb

Pertinho de duas estações do metrô, nas cercanias da movimentada avenida Santa Fé. Com três quartos e dois banheiros, acomoda até cinco pessoas. A cozinha tem eletrodomésticos como cafeteira, torradeira e liquidificador.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Apartamento muito bom, atenção, localização, limpeza, comodidades... tudo excelente." (Alcides, outubro de 2024)

Palermo Hollywood

Em prédio com piscina, academia e sala de coworking Imagem: Reprodução/Airbnb

Os dois hóspedes do apartamento de um quarto podem utilizar todas as facilidades do prédio: piscinas interna e ao ar livre, academia, sauna, hidromassagem, sala de coworking e spa com massagens, pilates e ioga cobrados à parte.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Bonito, espaçoso, confortável e com tudo supermoderno e novo. Entrada segura, ótima piscina interna e todas as comodidades. TVs ótimas, grandes e modernas." (Ignacio, setembro de 2024)

Centro

Região central, próximo do Obelisco e do Teatro Colón Imagem: Reprodução/Airbnb

Na avenida Córdoba, a alguns quarteirões da avenida 9 de Julio, recebe quatro hóspedes em dois quartos: um com cama de casal e outro com duas de solteiro. A pequena varanda tem mesinha e duas cadeiras.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apartamento é incrível! Tem tudo o que precisa para uma estadia. Limpo, seguro, como se estivesse em casa." (Andres, outubro de 2024)

Palermo Soho

Dois quartos e terraço com vista para o pôr do sol Imagem: Reprodução/Airbnb

Para até seis pessoas, em um ponto da cidade repleto de bares, restaurantes e cafés, tem dois quartos e terraço com vista para o pôr do sol. Entre as comodidades, ar-condicionado, smart TV e máquina de lavar roupa.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente apartamento, totalmente novo, com espaços enormes, muito confortável para 4 hóspedes, localizado em área espetacular." (Rodrigo, outubro de 2024)

Palermo Chico

Decoração ousada perto do Malba Imagem: Reprodução/Airbnb

A decoração ousada do apartamento combina com uma das principais atrações da vizinhança, o Malba (Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires), a uma quadra de distância. Tem três quartos e três banheiros.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente localização para ficar em Buenos Aires. Apartamento muito grande e bonito, com certeza ficaríamos aqui novamente." (Fernanda, agosto de 2024)

Puerto Madero

Em frente ao rio, para até duas pessoas Imagem: Reprodução/Airbnb

De frente para o rio e próximo à Puente de la Mujer, o estúdio com terraço, cozinha e cama de casal é ideal para quem viaja sozinho ou em dupla. A área de lazer do edifício inclui piscina, academia e centro de spa.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Adorei minha estadia! Viajei a trabalho, mas consegui passear um pouco e a localização foi muito conveniente. Apartamento fantástico, limpo e confortável." (Fiona, outubro de 2024)

