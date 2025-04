Jornalistas russos são condenados a mais de 5 anos de prisão por supostos vínculos extremistas com Navalny

MOSCOU (Reuters) - Quatro jornalistas russos foram condenados por um tribunal de Moscou a 5 anos e meio de prisão cada um nesta terça-feira, após serem considerados culpados de trabalhar para a organização proibida do falecido líder da oposição Alexei Navalny.

Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov e Artem Kriger estão sendo julgados a portas fechadas desde outubro sob a acusação, que eles negam, de pertencer a um grupo extremista.

Os promotores disseram que eles criaram materiais para o canal do YouTube da Fundação Anticorrupção de Navalny (FBK), que é proibida na Rússia por ser considerada "agente estrangeira" e uma organização extremista.

O governo russo intensificou a pressão sobre repórteres russos e estrangeiros desde o início de sua guerra na Ucrânia.

Os defensores dos jornalistas acusados disseram que o julgamento tinha como objetivo intimidar a imprensa e punir os repórteres por fazerem seu trabalho.

Navalny, o mais proeminente opositor do presidente Vladimir Putin, passou anos denunciando a corrupção na elite russa. Ele morreu repentinamente em uma colônia penal no Ártico no ano passado, enquanto cumpria uma longa sentença por acusações de corrupção e extremismo, que ele negou.

Apesar das alegações de Yulia Navalnaya, esposa de Navalny, de que ele foi assassinado, o comitê investigativo da Rússia em 2024 disse a ela que havia concluído que a morte de Navalny foi causada por uma "combinação de doenças".

O Kremlin também rejeitou veementemente a acusação de seus partidários de que Putin o havia assassinado. Posteriormente, as agências de inteligência dos EUA determinaram que Putin provavelmente não ordenou sua morte, segundo o Wall Street Journal e a Associated Press.

Antes da leitura das sentenças, a mídia teve permissão para filmar brevemente os jornalistas acusados, algemados atrás de uma tela de vidro.

"Tudo ficará bem. Estou vendo como a dinâmica está se desenvolvendo. Eu dou a esse regime mais um ano, no máximo mais um ano e meio", disse Kriger.

Karelin disse: "Espero que minha filha tenha orgulho de mim".

Nem o tribunal nem os promotores responderam aos pedidos de comentários.

Karelin e Gabov são freelancers que trabalharam para diversas organizações de notícias, incluindo, respectivamente, a AP e a Reuters.

Favorskaya e Kriger trabalham para a SOTAvision, um veículo independente que também foi designado como agente estrangeiro. Favorskaya gravou o último vídeo de Navalny participando de uma audiência no tribunal um dia antes de sua morte.

"Konstantin Gabov é um jornalista freelancer que, entre 2022 e 2024, contribuiu ocasionalmente para a Reuters como produtor de mesa, editando vídeos e escrevendo scripts de reportagens. Não temos evidências de que as acusações contra ele estejam relacionadas ao seu trabalho freelance na Reuters", disse um porta-voz da agência de notícias Reuters.

"A Reuters está profundamente comprometida com a liberdade de imprensa e se opõe à prisão de qualquer jornalista por fazer seu trabalho. Os jornalistas devem ser livres para relatar as notícias de interesse público sem medo de assédio ou danos, onde quer que estejam."

A Associated Press não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Alexandra Ageeva, fundadora da SOTAvision, que está listada pela Rússia como agente estrangeira, disse que as sentenças eram esperadas.

"Foram aplicadas enormes penas de prisão a jornalistas que estavam simplesmente fazendo seu trabalho. Isso é terrível", disse Ageeva.

(Reportagem de Maxim Rodionov, Lucy Papachristou e Guy Faulconbridge)