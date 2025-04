Produção de petróleo dos EUA atingirá pico em 2027, projeta a AIE

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos Estados Unidos atingirá o pico de 14 milhões de barris por dia (bpd) em 2027 e manterá esse nível até o fim da década, antes de cair rapidamente, informou a Administração de Informações sobre Energia dos EUA (AIE) nesta terça-feira.

A produção de petróleo do maior produtor do mundo cairá para cerca de 11,3 milhões de bpd em 2050, de cerca de 13,7 milhões de bpd este ano, disse o braço estatístico do Departamento de Energia dos EUA em seu relatório Annual Energy Outlook.

As previsões mostram que o boom de "shale" dos EUA, que já dura quase duas décadas, está se aproximando do fim, desafiando a visão do presidente dos EUA, Donald Trump, de liberar uma maior oferta interna de petróleo.

As tarifas abrangentes de Trump contra os parceiros comerciais dos EUA também estão desencorajando os perfuradores de "shale", que enfrentam custos mais altos de aço e equipamentos, disse a Agência Internacional de Energia, sediada em Paris, nesta terça-feira, quando o consultor das nações industrializadas reduziu sua previsão para a demanda global de petróleo e as previsões de produção de petróleo dos EUA para 2025.

A produção de petróleo de "shale" dos EUA atingirá o pico de 10 milhões de bpd em 2027, em comparação com cerca de 9,69 milhões de bpd este ano, informou a AIE. Em seguida, cairá para cerca de 9,33 milhões de bpd até 2050, segundo a agência.

Enquanto isso, a recuperação pós-pandemia na demanda de petróleo dos EUA terminará no próximo ano, segundo as previsões. O total de produtos fornecidos, a medida de demanda da AIE, aumentará de 20,51 milhões de bpd este ano para 20,52 milhões de bpd no próximo ano, mostraram os dados da AIE.

Antes da pandemia da Covid-19, em 2019, o consumo de petróleo nos EUA era em média de 20,54 milhões de bpd. O recorde histórico foi em 2005, com 20,80 milhões de bpd.

Na semana passada, a AIE reduziu suas previsões de crescimento da demanda global de petróleo para este ano e o próximo, citando uma atividade econômica potencialmente mais fraca devido à intensificação da guerra comercial dos EUA com a China.

A agência também cortou drasticamente suas previsões de preço do petróleo e reduziu sua perspectiva de crescimento da produção de petróleo dos EUA para 2025 e 2026, como resultado da incerteza da demanda.

A agência agora espera que o petróleo Brent, que serve como referência internacional, atinja uma média de US$67,87 por barril este ano, abaixo de sua previsão anterior de US$74,22.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência dos EUA, terá uma média de US$63,88 por barril em 2025, informou a AIE na semana passada, quase US$7 abaixo de sua previsão anterior.

(Reportagem de Shariq Khan, Stephanie Kelly e Scott DiSavino em Nova York)