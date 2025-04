Casa Branca diz que "bola está com a China" em negociações comerciais

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aberto a fazer um acordo comercial com a China, mas Pequim deve dar o primeiro passo, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira, citando uma fala do presidente de mais cedo.

"A bola está com a China: A China precisa fazer um acordo conosco, nós não precisamos fazer um acordo com eles", disse Leavitt em uma coletiva de imprensa. "O presidente deixou bem claro que está aberto a um acordo com a China."

(Por Nandita Bose e Katharine Jackson)