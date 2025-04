Disque-Denúncia se une a ICL contra fraudes no mercado de combustíveis no Rio

O Disque-Denúncia e o Instituto Combustível Legal (ICL) fecharam parceria para atuar no combate às fraudes no mercado de combustíveis no Rio de Janeiro. Segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), essas fraudes geram prejuízo de R$ 17 bilhões ao ano para os consumidores brasileiros no âmbito operacional, e uma perda de R$ 14 bilhões para os governos, com sonegação e inadimplência de impostos.

Na parte operacional, as fraudes mais comuns, segundo o ICL, são a adulteração de combustíveis, como a mistura do biodiesel no diesel; fraudes nas bombas; furto de combustíveis e lubrificantes; propaganda enganosa e depósito clandestino.

"Unir forças na identificação e combate destes ilícitos do setor, esse é o objetivo da iniciativa conjunta que busca conscientizar e estimular a sociedade, por meio de um canal de denúncias", disse o ICL em nota nesta terça-feira, 15. "Somente com o apoio da sociedade será possível identificar os fraudadores que causam perdas irreparáveis para os veículos e consumidores."

Atualmente, de acordo com o instituto, as maiores fraudes que lesam diretamente o bolso do consumidor são as que envolvem a qualidade e a quantidade dos combustíveis abastecidos. Na área da sonegação, o crime significa menos recursos para a saúde, educação e segurança pública, destacou o ICL.

"Visando modificar este cenário e combater infratores, o Disque Denúncia do Rio coloca à disposição da população seus canais de atendimento para que possam ser feitas denúncias anônimas sobre essas modalidades criminosas", disseram as empresas.

Para denunciar estabelecimentos e criminosos, basta ligar para 21 2253-1177, que também funciona como WhatsApp, ou pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ", onde podem ser enviados vídeos e fotos, de forma anônima.