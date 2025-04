Homem retirado à força da Câmara não é o deputado Glauber Braga

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar o vídeo de um homem sendo retirado à força da Câmara e identificado como se fosse o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

A pessoa retirada pelos policiais legislativos é um manifestante que protestava contra a escala 6x1 de trabalho. O episódio ocorreu em fevereiro. Braga permanece nas dependências da Câmara e completou hoje seis dias em greve de fome em protesto contra sua cassação.

O que diz o post

A postagem contém o vídeo de policiais retirando à força um homem de dentro da Câmara dos Deputados. O texto "Imagem do deputado federal Glauber Braga sendo retirado do salão onde acontece as sessões" está sobreposto ao texto.

"Após ter seu pedido de cassação aprovado, Deputado Glauber Braga inicia greve de fome e insiste em dormir no plenário mas é retirado por seguranças", diz texto que acompanha um dos posts.

Por que é falso

Homem retirado por policiais não é Glauber Braga. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o caso ocorreu em 25 de fevereiro, portanto antes da cassação ou do protesto de Braga. Um homem, identificado como Luiz de Jesus dos Santos, gravava um vídeo contra a escala 6x1 de trabalho. Ele entrou na sala onde ocorria a eleição da presidência da bancada evangélica na Câmara para protestar. Policiais legislativos foram acionados e retiraram Santos à força do local. O episódio foi amplamente divulgado pela imprensa na época (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e abaixo).

Braga compartilhou vídeo da expulsão de manifestante na época. Em 26 de fevereiro, o deputado postou em suas redes sociais o vídeo da ação dos policiais retirando Santos. "Se estivesse lá pra defender o orçamento secreto receberia um buquê de flores", criticou (aqui e abaixo).

Deputado se mantém em greve de fome e continua na Câmara. Braga postou hoje em suas redes sociais que permanece nas dependências da Casa, onde faz greve de fome (aqui e abaixo). O deputado iniciou o protesto na quarta (aqui), pouco depois de o Conselho de Ética da Câmara aprovar o relatório para que ele perdesse o mandato (aqui). Braga é acusado de quebra de decoro parlamentar por expulsar um militante do MBL (Movimento Brasil Livre) da Câmara com chutes e empurrões em abril de 2024 (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tem 12.700 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Estadão e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news