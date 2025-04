Urgência para anistia teve apoio de partidos que apoiam Lula; veja lista

Mais da metade (56%) das assinaturas que viabilizaram o protocolo do pedido de urgência para análise da anistia a presos do 8 de Janeiro veio de membros de partidos que tem ministérios no governo Lula. O requerimento foi protocolado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira.

Ele contém 262 assinaturas consideradas válidas. Dessas, 146 são de deputados do União Brasil, Progressistas, Republicanos, PSD e MDB, partidos que têm integrantes chefiando ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A apresentação do requerimento de urgência não garante que o pedido vai ser analisado ou que a proposta em si entre na pauta da Casa. A decisão de colocá-lo em votação depende exclusivamente do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Atualmente, a Câmara tem mais de mil pedidos de urgência além de projeto pela anistia.

Durante sua campanha, Motta prometeu a líderes que não vai votar requerimentos de urgência com frequência, como fazia seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL). A ideia é valorizar o trabalho das comissões da Casa.

Conforme apurado pela Coluna do Estadão, ele trabalha nos bastidores para construir um acordo para revisão das penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, com o intuito de pacificar o País. O presidente da Câmara já mencionou o assunto com o presidente Lula e com pelo menos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja quantos deputados de cada partido assinaram o requerimento de urgência:

- União Brasil: 40 de 59 deputados

- PP: 35 de 48 deputados

- PSD: 23 de 44 deputados

- Republicanos: 28 de 45 deputados

- MDB: 20 de 44 deputados

- PL: 90 de 92 deputados

- Avante: 4 de 8 deputados

- Podemos: 9 de 15 deputados

- PSDB: 5 de 13 deputados

- Cidadania: 3 de 4 deputados

- Novo: 4 de 4 deputados

- PRD: 3 de 5 deputados