Colheita da soja atinge 99% no PR, aponta Deral; milho 1ª safra está 97% colhido

São Paulo, 15 - A colheita da safra de soja 2024/25 no Paraná atingiu 99% da área cultivada até a segunda-feira, 14, avanço de 2 pontos porcentuais em relação à semana anterior, segundo boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado. De acordo com o levantamento, 90% das lavouras de soja ainda em campo apresentam boas condições (recuo de 1 ponto porcentual em relação à semana anterior), 10% estão em condição média (aumento de 1 ponto porcentual na semana) e não há registros de áreas classificadas como ruins. Em termos de fase de desenvolvimento, 100% das lavouras estão em maturação.A colheita do milho da primeira safra alcançou 97% da área, ante 96% na semana anterior. As lavouras restantes estão com 97% em boas condições (avanço de 1 ponto porcentual na semana anterior) e 3% em condição média (recuo de 1 ponto porcentual).O estágio de maturação predomina em 100% das áreas. Em relação ao milho da segunda safra, o plantio permanece concluído em 100% da área estimada. Do total semeado, 62% das lavouras estão em boas condições (recuo de 3 pontos porcentuais em relação há sete dias), 25% em condição média (aumento de 2 pontos porcentuais na semana anterior) e 13% foram classificadas como ruins (aumento de 1 ponto porcentual). As lavouras estão em: desenvolvimento vegetativo (33%), floração (38%) e frutificação (29%). Não há lavoura de milho da segunda safra em germinação ou maturação.As últimas precipitações trouxeram uma leve melhora nas condições do milho de 2ª safra, mas o cenário ainda é motivo de preocupação por causa da desigualdade das precipitações na região mais quente do Estado, disse o Deral. Isso se agrava no caso das lavouras em fase de enchimento de grãos, período crítico em que a falta de água pode causar senescência (deterioração celular) foliar precoce, redução da atividade fotossintética e, consequentemente, formação de espigas com grãos mais leves.Observa-se também um movimento dos produtores para plantio das primeiras áreas de trigo, com destaque para a dessecação das áreas de resteva. No entanto, a redução de área tende a ser maior do que a estimada inicialmente, em virtude dos baixos preços de mercado e da queda na produtividade em safras anteriores. No campo mercadológico, os agricultores já iniciaram as negociações para a próxima safra de soja. A expectativa é de que neste ano as vendas antecipadas superem as do ano passado. Os produtores já estão adquirindo os insumos para a safra de verão 2025/2026, receosos de novas altas nos custos dos fertilizantes, que atualmente já se encontram acima do registrado na safra atual.