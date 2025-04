É falso vídeo de Ratinho oferecendo cartão de crédito Blue Bird; é golpe

São falsos os vídeos compartilhados por publicações nas redes sociais e que mostram o apresentador Ratinho supostamente divulgando um cartão de crédito chamado Blue Bird, com a promessa de liberar até R$ 5.000 para quem está com o "nome sujo". Trata-se de um golpe.

A voz de Ratinho foi manipulada por ferramentas de inteligência artificial. As postagens redirecionam para uma página que coleta dados pessoais dos interessados, que chegam a pagar uma taxa e nunca recebem o cartão prometido.

O que diz o post

As postagens contêm um vídeo no qual Ratinho supostamente faz uma propaganda do cartão de crédito Blue Bird: "Rapaz, tá todo mundo cancelando os cartões da Nubank, Inter, Santander. E sabe por quê? Porque descobriram o cartão Blue Bird, meu filho. O bicho tá liberando até R$ 5.000 de limite até pra quem tá com nome sujo, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. E o melhor: aprovado rapidinho". O texto "Limite aprovado R$ 4.800,00" está sobreposto às imagens.

Por que é falso

Voz de Ratinho foi manipulada digitalmente. O UOL Confere submeteu o vídeo utilizado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, programa especializado na identificação de alterações digitais de conteúdo. A ferramenta apontou uma possibilidade de 74% de que houve manipulação no áudio com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Imagem: Reprodução

No vídeo original, Ratinho fala de cadeirada de Datena em Marçal. Por meio de uma busca reversa, é possível identificar o conteúdo original e que foi alterado nas peças fraudulentas. Ratinho publicou o material em suas redes sociais em setembro de 2024. Ele fala sobre um polêmico episódio ocorrido durante um dos debates com os candidatos à Prefeitura de São Paulo: a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) (aqui). O apresentador brinca com o episódio e "convida" os dois para brigarem no programa dele no SBT (aqui e abaixo).

Vítima paga, mas nunca recebe o cartão de crédito. Ao clicar no link indicado pelas postagens, o usuário é redirecionado para uma página que contém um formulário para o preenchimento de dados pessoais, como nome completo e CPF. Há um aviso de que é necessário pagar uma taxa para supostamente concluir a ativação do cartão, que seria entregue em até um dia útil via Sedex. No site Reclame Aqui, diversos usuários se queixam de que, mesmo após o pagamento, nunca receberam o cartão (aqui, aqui, aqui e aqui). Também há reportagens que alertam tratar-se de um golpe (aqui e aqui).

UOL Confere não localizou dados da Blue Bird. Não há registro da Blue Bird no site do Banco Central, que contém uma lista de instituições autorizadas, reguladas ou supervisionadas por ela (aqui e abaixo). Uma busca pelo CNPJ que supostamente pertenceria à empresa aponta para o nome de uma outra firma.

Imagem: Reprodução

Ratinho não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria do apresentador, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Posts semelhantes usam imagens de celebridades e marcas famosas. Outros casos parecidos envolvem nomes de famosos como os influenciadores Carlinhos Maia (aqui) e Virgínia Fonseca (aqui), o frei Gilson (aqui) e o cantor Leonardo (aqui), além de empresas conhecidas como Faber-Castell (aqui), Correios (aqui) e Mercado Livre (aqui). Todas as postagens obedecem a uma lógica semelhante ao usar um vídeo alterado digitalmente oferecendo brindes inexistentes para tentar atrair interessados, que nunca recebem os produtos prometidos mesmo pagando uma taxa que supostamente cobriria os gastos com a entrega.

Viralização. Um post no Facebook tem mais de 203 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

